2021君品酒店父親節時尚造型蛋糕　「哲學家老爸」、「運動健將老爸」獻給鐵漢柔情的英雄爸爸

君品酒店歷年推出的父親節蛋糕不僅別出心裁，更富含意義，今年嚴選出廣受消費者歡迎的三款特色主題蛋糕；以濃郁巧克力為基底的「哲學家老爸」(1,580元/6吋)展現爸爸的知性品味，「運動健將老爸」(1,580元/6吋)則將老爸的休閒感發揮的淋漓盡致；同時再現外型擬真「君品雪茄」蛋糕(980元/1支與菸灰缸1個)苦甜的成熟風味適合性格沉穩的爸爸們，三款蛋糕皆由甜點主廚王哲廷全手工訂製，造型吸睛、香甜可口，即日起至2021年8月6日接受預訂，就以兼具美味與時尚的蛋糕獻上對父親的滿心感謝。

「哲學家老爸」每顆1,580元/6吋

象徵爸爸品味的菸斗為造型，展現出爸爸的成熟穩重，用巧克力蛋糕、榛果脆片為底，再抹上香濃的法式香草奶餡，最上層則為絲滑柔順的巧克力慕斯，並搭配巧克力製作成的煙斗，以多層次濃郁口感，將您對爸爸的愛，滿滿獻上。

「運動健將老爸」每顆1,580元/6吋

主廚以運動型老爸熱愛的休閒牛仔風來妝點蛋糕，蛋糕以巧克力蛋糕為基底，抹上一層榛果巴芮脆餅，鋪上厚厚的酒漬櫻桃柳橙奶餡，再疊上淋滿橙香焦糖的杏仁蛋糕，再搭上巧克力製作而成的牛仔靴，打造出英挺帥氣的休閒造型。

「君品雪茄」(980元/含雪茄一支與煙灰缸1個) 雪茄每支加購價580元

運用咖啡豆與新鮮鮮奶油調製出濃郁的咖啡香堤奶油餡，外層包覆苦甜巧克力脆餅後灑上可可粉，前端裹上打碎的咖啡豆，製造宛如煙灰的效果，完整呈現雪茄的原始樣貌，並同時象徵爸爸內斂沉穩的性格，每一口都帶有濃厚咖啡香，整體口感甜而不膩，如同雪茄般值得細細品味。

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