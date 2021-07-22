小確幸！7月取消夏月電價　蘇貞昌拍板超過千度的用電大戶不適用

行政院長蘇貞昌22日宣布，取消7月夏月電價，只有單月用電1000度以上的用戶才適用夏月電價。 行政院長蘇貞昌22日宣布，取消7月夏月電價，只有單月用電1000度以上的用戶才適用夏月電價。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）經濟部今（22）日赴行政院會報告「7月暫緩實施住宅夏月電價」，行政院長蘇貞昌會中裁示，取消7月夏月電價，只有單月用電1000度以上的用戶，超過1000度以外的使用量才適用夏月電價。

因應防疫三級警戒期間，學生居家上課、上班族居家辦公致家庭用電量增加，行政院6月底拍板紓困4.0加碼措施，確定住宅用戶6月不實施夏月電價，約有千萬戶受惠，但隨著三級警戒延長，學生仍在家上課，上班族大多也是居家上班，外界關注7月是否也能取消夏季電價。

政院官員表示，由於配合政府防疫措施，民眾減少外出，長時間待在家照顧孩子和居家辦公致用電量大增，為減少疫情造成民眾生活上的衝擊，根據經濟部評估後結果，民生用電部分只有單月用電1000度以上用戶，以及超過1000度以外的使用量才會適用夏月電價，其餘住宅用戶將直接取消實施7月夏月電價。

官員說，這波政策主要是民生用電戶受惠，因為商業服務業等因疫情減免打折的部分，本來就進行到7月底，不受此政策影響。

另外，有部分用戶反映6月帳單仍按夏月電價收費，台電表示，政院公布紓困4.0方案後，隨即展開收費調整作業，但部分帳單已完成寄送，才會出現夏月電價計費結果；差額將於下期帳單一併抵扣，請用戶安心。