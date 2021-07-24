〈時評〉台灣上市櫃內需產業營收大衰退 紓困及時雨要快

台北市政府16日指出，台北車站地下街K區等區已累計5 確診，因應防疫，多間店面拉下鐵捲門暫停營業。 中央社記者鄭清元攝 110年7... 台北市政府16日指出，台北車站地下街K區等區已累計5 確診，因應防疫，多間店面拉下鐵捲門暫停營業。 中央社記者鄭清元攝 110年7月16日 (來源 中央社)

台灣5月中旬新冠肺炎疫情爆發，重創上市櫃公司內需消費產業，營收急遽衰退，政府應儘速推動促進消費計劃，穩定內需經濟發展，保護勞工不致失業或收入減少，生活無依，造成社會動盪不安。

彭博新聞社最近報導，台北市信義區大街小巷過去擠滿購物者，美食街、百貨公司都是人潮，如今門可羅雀，倒閉商店越來越多。中餐廳康園總經理表示，營收鋭減90％，根本活不下去。

渣打國際商業銀行分析師符銘財說，服務業在2020年上半年貢獻台灣GDP成長一半左右，疫情重創內需消費嚴重，將影響GDP成長，而且勞工失業問題嚴重。

上市櫃內需產業衰退情況，以遠百為例，去年1月營收34億7925萬餘元，今年6月只剩16億4994萬元，生意冷清。寒舍去年1月營收4億3885萬元，今年6月剩5682萬元。頂鮮御頂去年1月營收1億9366萬元，今年6月剩421萬元。六福去年1月營收1億6611萬元，今年6月剩1431萬元。亞洲藏壽司去年1月營收1億9903萬元，今年6月剩2277萬元。

健身房柏文去年1月營收2億8864萬元，今年6月剩64萬元。好樂迪去年1月營收3億3679萬元，今年6月剩931萬元；晶華酒店去年1月營收6億8708萬元，今年6月剩2億2126萬元。豆府去年1月營收1億5703萬元，今年6月剩5908萬元。高野去年1月營收6776萬元，今年6月剩402萬元。

旅遊業雄獅、鳳凰、山富、五福，去年1月營收各有1、20億元不等，今年6月慘到只剩1、2百萬元不等。租車業者不論遊覽車業者，或計程車，受創嚴重，根本難以生存，影響不容小覷。

上市櫃公司在台灣都屬於中大型企業，對抗不景氣能力較強，更多中小企業，例如小吃餐飲、補教、美容美髮、鄉間民宿、夜市、各地商圈⋯等業者普遍難以為繼。如西門町、永康、士林、師大、商圈撤租潮湧現。

欣元商仲最近普查台北市主要商圈店面空置率，結果發現有7個商圈空置率達10％以上。其中士林夜市最高達27.77%，微風廣場14.39%，東區13.86%，中山晶華13.57%，天母13.21%，公舘12.63%，西門町10.17％。倒閉收店最多的是餐廳、服飾、皮鞋、伴手禮、旅行社。

民生圓環、永康街、站前街商圈店面，空置率在7％至9％之間，店租降到15年前水準，還是難覓租客。台北市是首善之區，尚且如此，遑論中南部或東部商圈、夜市受到衝擊，嚴重性更甚於台北市。

第三級警戒半封城狀態，人流、金流、物流停滯，導致多數零售業營收大幅衰退5至9成，而大多數零售業週轉金只有3至6個月，5月疫情爆發半封城迄今已2個月，一般中小企業已有不少停歇業，如果政府再拿不出具體刺激內需消費策略，倒閉潮即將湧現。

6、7月是學校畢業生求職旺季，餐飲、觀光旅遊、文教、金融、批發零售、商業服務，是晉用新鮮人最多的行業，如今員工失業達3成，而且工作時數又大減，將嚴重衝擊青年學子工作機會，後遺症不容忽視。

內需消費產業衰退如此嚴重，政府應積極推動促進消費，穩經濟，保勞工措施，穩定國家經濟發展，防止疫情衝擊內需產業繼續衰退，影響社會安定。