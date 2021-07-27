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【投資理財老生常談】台灣生技類股業績旺　投資人該怎麼選？　

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2021/07/27 16:04
台灣快篩試劑需求量大。

台灣快篩試劑需求量大。 (來源 中央社)

台灣醫療生技產業近年發展不錯，有不少上市櫃類股值得注意，新藥研發太專業，較適合專業法人投資，但是有不少醫材、連鎖藥局、或AI醫檢類股，穩定成長，每年獲利及股利均佳，值得注意。

以興櫃股晉弘(6796)為例，去(2020)年每股獲利2.41元，資本額2億2512萭元，今年股利包括盈餘及資本公積轉增資無償配股2.6元，現金1.6元，合計4.2元，股利不錯，投資人可以追蹤了解。

晉弘科技主要是從事數位醫學影像診斷裝置之設計、開發、生產及銷售，運用光學影像系統設計，將傳統診察儀器數位化、微型化。從眼底鏡起家，晉弘現在開發出只要一台主機，醫生就可以完成眼、耳、鼻、口、皮膚等五官的基本檢查，照片可以立即透過網路傳輸達到遠距醫院療、問診零距離目的，藉由電子病歷建立檔案資料。

遠距醫療在新冠肺炎疫情肆虐，益顯重要，未來晉弘將觸角延伸別AI智能醫療領域，如視網膜輔助診斷軟體，以及傷口照護，智能手機應用，成為Bio-ICT創新型產品、模組與服務兼備的AI智能醫材公司，協助醫事人員進行第一缐篩檢，方便後續追蹤記錄，且避免新冠肺炎疫情傳播。

台灣相當適合發展遠距智能醫學，尤其兼具電子軟、硬體發展基礎，以及半導體晶片整合製造優勢，生醫實力亞洲聞名，以Class 2等級的醫療光機電模組研發，提供醫療影像診斷系統解決方案，在醫界甚受肯定。

連鎖藥局大樹(6469)今年表現亮眼，在防疫物資熱賣下，5月營收首度突破10億大關，達10.78億元，預估第二季營收挑戰26億元，外界預估營收、獲利可拚三至四成的成長率。

大樹(6469)是全台最大藥局通路，今年啓動下一個5年計劃，建立健康產業4000交易平台，規劃在2年以後，進軍中、港、澳，以及東南亞市場，目標2025年挑戰1000家實體店。將來透過網路精準行銷，實體結合缐上，併同日本連鎖藥局排名第二的SUGI藥局，攜手開拓亞洲市場。

2020年大樹稅後淨利增加42％，稅前淨利率達2.82%。較前一年第四季的2.59%增加，代表新展店成本增加的影響，已經大幅減低。大樹近幾年業績及股利都穩定，2019年EPS 3.25元，配股1.763元，配息0.983元；2018年EPS 3.01元，配股1.291元，配息1.3元；2017年EPS 3.36元，配股0.910元，配息1.639元。

大樹去年EPS 3.73元，今年配股3元，配息1元，因為經營績效良好，股價亦逐步攀升，一度突破200元大關。由於經營者企圖心強烈，獲利表現不錯，投資人可以追蹤了解。 大樹積極希望成為生技醫療產業的寶雅，是否能夠成功，有待時間驗證，但是今年上半年的業績表現，應值得肯定。

泰博(4736)走在成長的道路上，2020年每股獲利17.08元，現金股息11.5元，比2019年每股獲利8.03元，股息6.432元，大幅成長。資本額9.23億元，每股淨值達74.63元，財務狀況良好。今年上半年營收48億2480萬餘元，比去年同期増加0.74%，

泰博主要產品是額耳溫槍、血糖試紙、快篩試劑、血糖機，毛利率44.97%，營益率26.29%，利潤不錯。新冠肺炎疫情肆虐，東南亞疫情復燃，泰博搶進市場，7月中旬在泰國推出快篩試劑，半個月出貨量達10多萬試劑，單月上看30萬劑，另外越南、辛巴威等國家，也開始出貨。

不僅海外巿場，台灣在醫療院所、家用、企業市場同步發酵下，快篩試劑需求量大，6月營收衝上9.02億元新高，上半年獲利應該有雙位數成長。另外又拿到菲律賓、印度、土耳其銷售許可證，將與當地醫療業者密切合作，加快醫材銷售，市場預期樂觀。

疾管署最近因應入境快篩需求，已向泰博下單採購快篩試劑，作為居家或集中檢疫使用，包括桃園國際機場、松山機場、高雄小港機場、台中機場、台南機場，以及疾管署等6個地方。

由於疫情無法快速緩解，泰博在這波新冠肺炎疫情中，商機頗大，營收、獲利成長可期，值得投資人注意。

其他生技醫療產業如佳醫、葡萄王、杏一、永信、五鼎、杏昌，都是穩定標的，至於新藥硏發類股，因為風險太高，而且太過專業，需要長期經營，而且評價模式專業，獲利不易，散戶最好不要輕易投資，以免血本無歸。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。
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更新時間 : 2021-07-27 17:29 GMT+08:00

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