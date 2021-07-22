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美副國務卿雪蔓月底亞洲行確定訪中 美中關係有望緩和

本月25日及26日的訪問中，美副國務卿雪蔓將在天津市與中國國務委員暨外交部長王毅等官員會面，盼與北京展開建設性對話。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2021/07/22 11:57
美國副國務卿雪蔓7月20日與東京和日本外務省事務次官森健良(Mori Takeo)合照。（圖/美聯社）

美國副國務卿雪蔓7月20日與東京和日本外務省事務次官森健良(Mori Takeo)合照。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國務院週三（21日）證實，副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將於7月25日及26日造訪中國，為美中緊張關係建構緩和護欄。

根據美聯社的報導，雪蔓此次訪中，將成為美國總統拜登上任後，美方拜訪中國的最高層級官員。本月25日及26日的訪問中，雪蔓將在天津市與中國國務委員暨外交部長王毅等官員會面。

先前有消息指出，雪蔓會於7月18日至25日至亞洲各國訪問，行程包含日本、韓國和蒙古等地，然而參訪名單中未見中國，這也讓外界猜測美中緊張關係仍無望緩解。

然而，美國務院週三發表聲明，表示雪蔓將於拜訪完蒙古後前往中國天津市與當地官員會面，卻沒有解釋為何中國一開始沒有在參訪行程中。

對此，美國務院僅說明，拜登政府認為若雪蔓無法與中國較高層級的官員會面，就不必將中國納入訪問國家，此外，官員們也未被授權公開預覽行程，直到官方週三正式聲明發表。

雪蔓此次訪中的計畫被視作為緊張美中關係添加緩和的護欄。根據中央社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行簡報時表示，有必要與北京展開建設性對話。美國將確保兩國關係中具有「護欄」，競爭沒有擴散成衝突。

此外，普萊斯還指出，雪蔓打算向中華人民共和國展示「負責任且良性的競爭」可以是什麼樣子。
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