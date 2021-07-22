美副國務卿雪蔓月底亞洲行確定訪中 美中關係有望緩和

美國副國務卿雪蔓7月20日與東京和日本外務省事務次官森健良(Mori Takeo)合照。（圖/美聯社） 美國副國務卿雪蔓7月20日與東京和日本外務省事務次官森健良(Mori Takeo)合照。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國務院週三（21日）證實，副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將於7月25日及26日造訪中國，為美中緊張關係建構緩和護欄。

根據美聯社的報導，雪蔓此次訪中，將成為美國總統拜登上任後，美方拜訪中國的最高層級官員。本月25日及26日的訪問中，雪蔓將在天津市與中國國務委員暨外交部長王毅等官員會面。

先前有消息指出，雪蔓會於7月18日至25日至亞洲各國訪問，行程包含日本、韓國和蒙古等地，然而參訪名單中未見中國，這也讓外界猜測美中緊張關係仍無望緩解。

然而，美國務院週三發表聲明，表示雪蔓將於拜訪完蒙古後前往中國天津市與當地官員會面，卻沒有解釋為何中國一開始沒有在參訪行程中。

對此，美國務院僅說明，拜登政府認為若雪蔓無法與中國較高層級的官員會面，就不必將中國納入訪問國家，此外，官員們也未被授權公開預覽行程，直到官方週三正式聲明發表。

雪蔓此次訪中的計畫被視作為緊張美中關係添加緩和的護欄。根據中央社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行簡報時表示，有必要與北京展開建設性對話。美國將確保兩國關係中具有「護欄」，競爭沒有擴散成衝突。

此外，普萊斯還指出，雪蔓打算向中華人民共和國展示「負責任且良性的競爭」可以是什麼樣子。