【防疫不出門3】居家防疫也要防跌 這些地方最危險 【防疫不出門3】居家防疫也要防跌 這些地方最危險

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】在診間，常遇到家屬帶著中高齡長者來求診，「晚上想上個廁所，下床突然軟腳就跌坐在地上了」、「半夜走去關窗戶，不知道為什麼就在半路上跌倒了」身上留下好幾處大大小小的擦傷和瘀青，嚴重的還必須住院治療。家庭醫學科醫師李文祺分享，長輩會因為害怕跌倒不敢走動，活動量不足造成退化，造成更容易跌倒的惡性循環。

跌傷造成心理壓力 過度謹慎反失去活動力

長輩因為年紀大，運動神經連結較年輕人不敏捷，一時失去平衡很難調節，加上有的長輩肌力不足、關節僵硬，造成無法迅速反應。而跌倒造成的傷害也會限制活動能力，導致日常生活功能與生活品質下降，李文祺醫師指出，無論傷害輕重，也會造成心理負面壓力，因害怕跌倒，對日常活動過度謹慎，最後失去獨立活動的能力。

老年防跌篩檢 三中一屬於高風險群

為了預防長者因跌倒而面臨失能，英美兩國的老年醫學會近年提出預防老年跌倒的準則，建議所有65歲以上的社區長者應每年進行防跌篩檢：過去12個月是否有發生一次以上跌倒？近期是否因為跌倒而就醫？行走或平衡是否有困難？只要上述三項問題有任何一項答案是肯定的，就屬於跌倒高風險族群，應及早進行風險評估與介入，以預防後續的跌倒事件。

危險因子未移除 容易再次跌倒

跌倒並非老化必經的過程，大多也不只是單次意外事件，許多長者會認為只是不小心跌倒或絆倒，而忽略了危險因子的存在，造成再次跌倒的發生。李文祺醫師指出，包含老化造成的系統性退化問題（平衡不佳、肌肉無力、視力和認知變差）、血壓調控問題（姿勢性低血壓）及慢性疾病（巴金森氏症、關節炎和糖尿病）。

甚至包含多重藥物使用、危險的活動環境及不合適的服裝，這些危險因子會影響姿勢的控制與步態的穩定性，使長者在不經意間暴露在跌倒危險之中。

家中跌倒地點前三名 臥室、客廳、浴室

防疫期間在家時間變多，居家環境更顯得十分重要，尤其在家中容易放鬆，最容易跌倒的地點為臥室、客廳、浴室。李文祺表示，觀察跌倒高風險族群的家中環境，通常房間和走道上會有許多雜物、電線橫跨走到、不夠明亮、浴室常有水漬、馬桶座椅太低，造成站起時跌坐。這些居家環境都需要立刻改善，才能避免在家中跌倒。

想要安全地進行活動，就需要有足夠的肌力及平衡能力，李文祺醫師提醒，運動訓練已被證實可以降低跌倒風險與跌倒恐懼，平衡訓練更被視為重要項目，搭配肌力訓練，也能有效改善姿勢控制及行走功能。

李文祺醫師

內兒科診所專任主治醫師

中華民國家庭醫學專科醫師

台大醫院家庭醫學部總醫師

台北榮民總醫院最佳實習醫師

中山醫學系畢業

具物理治療師執照

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50770

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