〈時評〉關心東奧 也該檢討台灣運動發展體質

東京奧運23日開幕，中華代表團19日啟程赴日，傍晚抵 達東京羽田機場，駐日代表謝長廷接機。圖為他歡迎代 表團成員戴資穎等人抵達的情況。 中... 東京奧運23日開幕，中華代表團19日啟程赴日，傍晚抵 達東京羽田機場，駐日代表謝長廷接機。圖為他歡迎代 表團成員戴資穎等人抵達的情況。 中央社記者楊明珠東京攝 110年7月19日 (來源 中央社)

因為東京奧運代表團搭機座位的風波，難得朝野立委砲口一致， 要求檢討整個過程，在民氣可用的情況下， 各界除了持續關心事件進展，為台灣選手打氣加油外， 更應該趁機檢討台灣運動發展的體質。

幾年前，曾經大幅翻修國民體育法，其中一項重點是「組織開放化」 ，包括設立「排黑條款」，除了禁止受到有期徒刑宣告確定者， 不得擔任協會理事長、會長、秘書長，也禁止政治人物把持；此外， 具有一定親等關係者，不能同時擔任理監事。這部分最重要的是， 修法後的各協會理事長，將由全體會員直接投票選出， 不像以前只有特定人士才能參與投票。

只不過，上有政策、下有對策，這幾年下來， 就像各政黨基層選舉一樣，有心經營者都效法政治人物養「黨員」 的方式，都養了不少「會員」，因此，不少協會仍然被繼續把持， 整體情況雖然有進展，但改善幅度並不大。

其次，那次修法也強調「財務透明化」， 協會不得匿報或虛報財務及會計事項，並實施內部財務監控制度， 也要公告年度預算、決算與政府機關補助經費。 而教育部必須與學者專家、民間公正人士，定期考該協會。

然而，經費來源沒有增加，只強調財務透明化， 一樣無法解決協會發展的難題。畢竟光靠府補助，根本養不起協會， 因此擔任協會的會長、理事長等人，往往要自掏腰包， 甚至是四處募款，才有辦法一方面基層運動推廣、舉辦大小賽事、 培訓選手的各種工作。

由於經費不足，許多企業不願意與協會沾上邊，只講究在商言商， 把資源集中在部分選手身上， 使得願意涉入協會事務的人士一直維持在固定那群人身上， 這些人有些真心付出，有些可能有特定目的，但不論如何， 新加入協會運作的人並不多。

這個現象急需被打破，因為台灣運動在近年來發展快速， 以今年中華職棒選秀為例，總計有157人具有選秀資格， 但最後只有37人被選中，換言之，基層運動推廣已有一定成效， 若是協會在這個階段沒有導正，以後發展將顯得更愈畸型。

這次因為台灣奧運代表選手出國比賽， 沒有搭到蔡英文總統原本承諾的商務艙，使得蔡總統、 行政院長蘇貞昌和教育部長潘文忠等人都出面道歉， 朝野也一起拉高分貝指責，而當大家共同關注這項議題時， 希望能將視野放廣，重新檢視體育發展的種種問題， 才能讓台灣體壇愈變愈好。

（作者李平華，資深媒體人）