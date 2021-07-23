〈時評〉關心東奧 也該檢討台灣運動發展體質

東京奧運23日開幕，中華代表團19日啟程赴日，傍晚抵 達東京羽田機場，駐日代表謝長廷接機。圖為他歡迎代 表團成員戴資穎等人抵達的情況。 中...
東京奧運23日開幕，中華代表團19日啟程赴日，傍晚抵 達東京羽田機場，駐日代表謝長廷接機。圖為他歡迎代 表團成員戴資穎等人抵達的情況。 中央社記者楊明珠東京攝 110年7月19日
(來源 中央社)
因為東京奧運代表團搭機座位的風波，難得朝野立委砲口一致，要求檢討整個過程，在民氣可用的情況下，各界除了持續關心事件進展，為台灣選手打氣加油外，更應該趁機檢討台灣運動發展的體質。
幾年前，曾經大幅翻修國民體育法，其中一項重點是「組織開放化」，包括設立「排黑條款」，除了禁止受到有期徒刑宣告確定者，不得擔任協會理事長、會長、秘書長，也禁止政治人物把持；此外，具有一定親等關係者，不能同時擔任理監事。這部分最重要的是，修法後的各協會理事長，將由全體會員直接投票選出，不像以前只有特定人士才能參與投票。
只不過，上有政策、下有對策，這幾年下來，就像各政黨基層選舉一樣，有心經營者都效法政治人物養「黨員」的方式，都養了不少「會員」，因此，不少協會仍然被繼續把持，整體情況雖然有進展，但改善幅度並不大。
其次，那次修法也強調「財務透明化」，協會不得匿報或虛報財務及會計事項，並實施內部財務監控制度，也要公告年度預算、決算與政府機關補助經費。而教育部必須與學者專家、民間公正人士，定期考該協會。
然而，經費來源沒有增加，只強調財務透明化，一樣無法解決協會發展的難題。畢竟光靠府補助，根本養不起協會，因此擔任協會的會長、理事長等人，往往要自掏腰包，甚至是四處募款，才有辦法一方面基層運動推廣、舉辦大小賽事、培訓選手的各種工作。
由於經費不足，許多企業不願意與協會沾上邊，只講究在商言商，把資源集中在部分選手身上，使得願意涉入協會事務的人士一直維持在固定那群人身上，這些人有些真心付出，有些可能有特定目的，但不論如何，新加入協會運作的人並不多。
這個現象急需被打破，因為台灣運動在近年來發展快速，以今年中華職棒選秀為例，總計有157人具有選秀資格，但最後只有37人被選中，換言之，基層運動推廣已有一定成效，若是協會在這個階段沒有導正，以後發展將顯得更愈畸型。
這次因為台灣奧運代表選手出國比賽，沒有搭到蔡英文總統原本承諾的商務艙，使得蔡總統、行政院長蘇貞昌和教育部長潘文忠等人都出面道歉，朝野也一起拉高分貝指責，而當大家共同關注這項議題時，希望能將視野放廣，重新檢視體育發展的種種問題，才能讓台灣體壇愈變愈好。
（作者李平華，資深媒體人）