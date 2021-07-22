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兩劑疫苗打好打滿！AZ、輝瑞可抵抗Delta變種病毒 維持保護力

施打2劑輝瑞疫苗後，面對Delta變種病毒的有效率為88％，施打2劑AZ疫苗後，有效率則為67％。若只打一劑，有效率分別剩下36%和30%。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/22 11:05
英國最新公衛研究指出，完整接種兩劑AZ或輝瑞疫苗者，對於Delta變種病毒的保護力和最初變異的Alpha株差異不大。（圖/路透社）

英國最新公衛研究指出，完整接種兩劑AZ或輝瑞疫苗者，對於Delta變種病毒的保護力和最初變異的Alpha株差異不大。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）英國週三（22日）刊登在《新英格蘭醫學雜誌 》的一項研究顯示，輝瑞與AZ疫苗皆對Delta武漢肺炎變種病毒具有保護力，前提是必須打好完整兩劑。

今年3月首見於印度的的Delta變種病毒，傳染力比Alpha株傳播率高出6成以上，已成為主宰世界的武漢肺炎病毒株，各國都出現許多Delta確診案例，造成新一波確診人數攀升。

由於Delta病毒株還在持續變種，許多專家擔憂突變後的病毒是否會逃離抗體，造成現行疫苗無法對Delta變種病毒產生相同保護力。

對此，英國公衛研究員在《新英格蘭醫學雜誌 》上發表最新的報導，指出完整接種兩劑AZ或輝瑞疫苗者，對於Delta變種病毒的保護力和最初變異的Alpha株差異不大。

根據路透社，這項研究發現，施打2劑輝瑞疫苗後，對Delta變種病毒引起的疾病，有效的預防率為88％，對Alpha變種病毒則能達到93.7％。而施打2劑AZ疫苗後，有效率為67％，對Alpha變種病毒則是74.5%。

這項研究也發現，僅打一劑輝瑞疫苗，面對Delta變種病毒的預防，輝瑞有效率為36%、AZ疫苗為30%。因此，面對傳播速度增加兩百多倍的Delta病毒株，僅打一劑疫苗不足以達到一定程度的保護力。
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