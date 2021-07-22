助臺灣邁向數位國家　資策會提轉型三部曲

資策會執行長卓政宏(圖右一)、行政院政務委員郭耀煌(圖左二)、電電公會 理事長李詩欽(圖右二)與中央研究院資訊創新研究中心主任黃彥男(圖左... 資策會執行長卓政宏(圖右一)、行政院政務委員郭耀煌(圖左二)、電電公會 理事長李詩欽(圖右二)與中央研究院資訊創新研究中心主任黃彥男(圖左一)。(照片來源：資策會提供)

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）資策會即將邁入42週年，昨(21)日舉辦《未來社會數位轉型三部曲》線上研討會暨高峰論壇，並提倡數位轉型三部曲，期盼促成「數位創新」、「數位調適」與「數位轉型」的友善循環，2021年的目標是讓數位轉型生態持續健全化。

資策會董事長李世光致詞時表示，臺灣未來十年的產業樣貌受到多重因素，如美中貿易科技戰、後疫情時代新常態、人口結構與氣候變遷等影響，其中「數位科技的快速滲透」影響擴及全民，值得關注與及早因應。

資策會執行長卓政宏表示，近年資策會建立了數位轉型平台來串接轉型供需端，並培育超過百位專才協助企業進行數位轉型，2021年的目標是讓數位轉型生態持續健全化，包含：探討數位發展法規、建立創新實驗場域、促成跨領域的共創與加值。

資策會資安科技研究所資安鑄造廠總經理毛敬豪分享，過去授權金向來是國內資安業者毛利受限的關鍵，不過美中貿易戰以來，乾淨供應鏈議題的重要性提升，臺灣作為世界供應鏈的重要一環，未來可發展核心技術自主，特別是供應鏈資安威脅獵捕（Supply Chain Threat Hunting），相信未來在5G工控、供應鏈資安防護，以及中小企業資安聯防等領域皆能扮演要角，有助提升資安聯防的發展契機。

資策會數位服務創新研究所商務協理蘇偉仁則以榮獲2019年美國百大科技研發獎肯定的「農業軟晶片」應用為例，將農業生產過程中的技術封裝起來，方便農民取用過往經驗來協作與進行決策，提升產業競爭力。

資策會副執行長蕭博仁指出，數位調適階段焦點為「數位治理」，未來應關注如何運用開放的數位資料生態系，加速解決問題、促進創新發展，甚至縮減社會不同群體的數位技能落差，而如何建立能有效回應公民期待的參與機制，提升公民信任度也非常重要。

資策會地方創生服務處處長洪毓祥表示，長期以來，資策會已透過數位轉型方法論協助自行車產業、零售業、農漁產業、觀光產業甚至新創產業成功轉型，未來將持續集結各地方資源網絡，透過區域數位轉型中心的方式來擴大服務，持續建構更包容、開放與安全的數位科技社會，幫助臺灣更快的邁入數位國家。

執行長卓政宏與行政院政務委員郭耀煌、電電公會理事長李詩欽、中研院資訊創新研究中心主任黃彥男，以「數位轉型」關鍵議題進行探討。中央研究院資訊創新研究中心主任黃彥男呼籲，數位轉型過程需更重視數位包容的問題，避免在轉型過程中只有少數人受益，造成財富與社會階級的落差甚至歧視。