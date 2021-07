肯定民主台灣頒獎蔡英文 HFX論壇會議明年落腳台北

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合報導)享譽全球的哈利法克斯國際安全論壇(HFX)繼5月頒獎肯定台灣總統蔡英文後,在21日宣布將2022年1月移師台北,舉行首場亞洲重要會議,外交部對此表示誠摯歡迎。

美東時間21日,總部位於美國華府的非營利無黨組織哈利法克斯國際安全論壇(Halifax International Security Forum,HFX)於官網宣布,將與台灣智庫國防安全研究院合作,在台北舉辦首場亞洲重要會議,會期預定為明年1月21日至23日。

HFX主席范普拉(Peter Van Praagh)表示,透過在台北舉辦這場具「里程碑」意義的國際安全論壇,HFX將慶祝亞洲最蓬勃民主政體之一(台灣)的勇氣與成就。他表示,「任何重視民主的人們,都能立即認知到此刻向台灣人民展現支持的重要性。」

美國參議院外委會共和黨首席議員里契(Jim Risch)聞訊推文表示,「在台北舉辦HFX論壇,是正確地認知到台灣與其領導人的成就。台灣是民主與言論自由的避風港,是討論影響眾人之關鍵安全議題的完美地點。」

