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肯定民主台灣頒獎蔡英文 HFX論壇會議明年落腳台北

美參議員表示，台灣是舉行該會議的完美地點

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/22 10:17
哈利法克斯國際安全論壇（HFX）美東時間21日宣布將2022年1月移師台北，舉行首場亞洲重要會議。（圖／HFX Twitter)

哈利法克斯國際安全論壇（HFX）美東時間21日宣布將2022年1月移師台北，舉行首場亞洲重要會議。（圖／HFX Twitter)

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）享譽全球的哈利法克斯國際安全論壇（HFX）繼5月頒獎肯定台灣總統蔡英文後，在21日宣布將2022年1月移師台北，舉行首場亞洲重要會議，外交部對此表示誠摯歡迎。

美東時間21日，總部位於美國華府的非營利無黨組織哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum，HFX）於官網宣布，將與台灣智庫國防安全研究院合作，在台北舉辦首場亞洲重要會議，會期預定為明年1月21日至23日。

HFX主席范普拉（Peter Van Praagh）表示，透過在台北舉辦這場具「里程碑」意義的國際安全論壇，HFX將慶祝亞洲最蓬勃民主政體之一（台灣）的勇氣與成就。他表示，「任何重視民主的人們，都能立即認知到此刻向台灣人民展現支持的重要性。」

美國參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）聞訊推文表示，「在台北舉辦HFX論壇，是正確地認知到台灣與其領導人的成就。台灣是民主與言論自由的避風港，是討論影響眾人之關鍵安全議題的完美地點。」

HFX今年曾因要將年度「馬侃公共服務領袖獎」頒給台灣總統蔡英文，遭主要贊助者加拿大政府施壓，引發美國友台參議員聲援HFX頒獎決定，加拿大眾議院全院也無異議通過頒獎提案，最終「馬侃公共服務領袖獎章」維持原案頒發給蔡英文。

外交部對此表示，「哈利法克斯國際安全論壇」是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要國際盛會，該論壇在5月時公布總統蔡英文榮獲2020年「馬侃公共事務領袖獎章」，並高度肯定蔡總統及台灣人民在抗疫及堅守民主制度的成就。

外交部指出，「哈利法克斯：台北論壇」（HFX TAIPEI）將是HFX主辦單位首度移師亞洲舉辦的大型研討會，可進一步彰顯台灣作為區域活躍民主政體的事實，對此表示誠摯歡迎。外交部將與「哈利法克斯國際安全論壇」及「國防安全研究院」等主辦單位密切合作，促使本活動順利成功舉辦，以利與理念相近夥伴與國際友人共同捍衛自由民主價值。

肯定民主台灣頒獎蔡英文 HFX論壇會議明年落腳台北（圖/國防安全研究院 Twitter)
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