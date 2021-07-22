台灣首場線上讀劇藝術節　香港幽默都市寓言「麻雀之死」奪首獎

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）原訂7月16日至7月18日於華山1914文創園區舉辦的「第五屆全球泛華青年劇本創作競賽頒獎典禮及讀劇藝術節」，受到疫情及全國三級警戒持續延長之影響，在7月全新上線的「 雲劇場台灣」辦理讀劇演出， 成為台灣第一個全面於線上舉辦的讀劇藝術節。

獲頒第五屆泛華首獎的劇本，從176件全球作品脫穎而出，是來自香港編劇鄒棓鈞所創作的《麻雀（死）在物流貨倉的晚上》。故事描述一群工人在倉庫發現一具麻雀的屍體，因而想起一則有關「殺麻雀」的都市傳聞。評審認為該作寫作技巧高超，內容和形式思考皆備，兼具幽默感，更同時呼應當代，是一部荒謬而輕快的都市寓言。

編劇鄒棓鈞表示，該劇本是在許多巧合下誕生的，並指出因為自覺一直無法在創作上拿出成績，其實在半年前就在思考是不是應該要放棄創作；而當時剛好收到了獲獎通知，讓他在不敢置信之餘，也覺得「原來自己還可以」、「原來我還可以再努力創作下去」。

貳獎編劇郭宸瑋的《亡命紀事：我是誰？》，情節背景設定在臺灣，以身分證件與國籍之間的辯證，帶引出國家認同議題。獲評審認為是一部深度、娛樂兼備，又能關照獨特的佳作。郭宸瑋表示「希望擁有較大資源與話語權的族群和國家能保有溫柔的心，接納與尊重不同族群的聲音」

中國編劇韓菁根據自身家族故事為啟發創作的參獎作品《新年到來前的二十四小時我們對生活感到厭倦》，以四位因疫情無法回家過年的年輕人獨白所構成，故事圍繞一個大家族中的四個小家庭展開，透過一場場無止盡的對白互動，掩映每個角色的立體樣貌和狀態。目前就讀南京大學戲劇影視文學系三年級的韓菁，也是泛華歷屆競賽以來最年輕的得獎者。

三位得獎者除了獲頒10萬至3萬不等的獎金，自今年4月競賽結果公告後，泛華小組也委請三位臺灣資深的戲劇構作——吳政翰、陳佾均和童偉格，分別與三位得獎者進行為期近兩個月、密切的戲劇構作工作，針對得獎作品提供修改建議。

擔任本屆得獎作品讀劇導演的徐堰鈴、杜思慧和何一梵，在6月初收到戲劇構作後的完稿劇本，分別與來自中國文化大學戲劇學系、國立中山大學劇場藝術學系與國立臺北藝術大學戲劇學系的演員及創作團隊，開啟緊鑼密鼓地排練和創作發展，完成各自演出的影片錄製和剪輯。

參與演出的觀眾表示，「線上演出或許是因為疫情不得已而為之，但也開啟了另一種創作之門，很開心看到這樣的讀劇呈現形式」、「這種讀劇的方式很特別，能讓觀眾專注在對白本身」、「謝謝創作團隊因應新媒介但仍然維繫劇場性的嘗試與轉化」。

泛華在雲劇場台灣三天三場的演出，總計吸引臺灣港澳陸、馬來西亞、新加坡、日本、美國、加拿大、英國、德國、奧地利、梵蒂岡等多達16個國家、近兩千名觀眾登入全程觀賞並參與座談，

2020-2021第五屆全球泛華青年劇本創作競賽

2020年8月15日｜開放徵件

2020年11月15日｜徵件截止

2021年4月23日｜公布競賽結果

2021年7月16日（五）～7月18日（日）｜讀劇藝術節及頒獎典禮、電子書出版

【競賽官網】http://wsdc.ncu.edu.tw/

【競賽粉絲專頁】https://www.facebook.com/NCUiStage/