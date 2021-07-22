中度颱風「烟花」龜速移動　22日發陸警機會不高　北部東北部降雨越晚越明顯

中度颱風「烟花」中心在台北東南東方海面，氣象局預估22日發布陸警的機會不高。 (圖取自中央氣象局網站) 中度颱風「烟花」中心在台北東南東方海面，氣象局預估22日發布陸警的機會不高。 (圖取自中央氣象局網站)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）氣象局最新資料，第6號颱風「烟花」中心在台北東南東方海面，向西轉西北西緩慢移動，預估今天發布陸警的機會不高，明天則要視北轉的角度觀察暴風圈是否會影響台灣陸地。

中度颱風「烟花」上午8時的中心位置在北緯 23.5 度，東經 126.0 度，即在臺北的東南東方約 490 公里之海面上，向西轉西北西緩慢進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺；七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

中央社引述氣象局預報員謝佩芸說法，今天導引氣流不明顯，烟花移動速度緩慢，預估明（23）日位置仍然在宮古島南方海面，還有增強空間，接近台灣時還是以中度強度的機會較高。

謝佩芸指出，以目前的路徑預估，暴風圈邊緣會與東北方陸地接近，現在導引氣流不明顯，若未來北轉的角度再偏東一些，烟花就會再遠離台灣一點，暴風圈的範圍不一定會影響台灣陸地；整體來說，今天發陸警的機會並不高，明天則要視北轉的角度而定。

今（22）日仍受到颱風外圍環流影響，北部及東北部地區持續有一波波降雨出現，且越晚會越明顯，注意短延時強降雨，目前北部山區已有局部豪雨發生，而中南部及東部地區受影響較小，不過也有局部短暫陣雨或雷雨出現。

氣象局上午也針對部分地區發布豪雨特報，包含新竹縣、苗栗縣；大雨特報為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、宜蘭縣。

另外，輕度颱風「查帕卡」，今天清晨2時颱風中心位於鵝鑾鼻西方1150公里的陸地上，即將減弱為熱帶性低氣壓，對台灣短期的天氣沒有直接的影響。