醫護挺醫護！東台灣護理師「給力量」音樂會獻聲　道出防疫期間心痛

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)護理師芮秋將於「給力量－線上音樂會」替同袍打氣，將於7月23日晚間8點登場。

文化總會和角頭音樂為應援醫護而策劃的「給力量－線上音樂會」， 本集有個特別的表演者——本身就是護理師的芮秋！ 雖然處在高壓環境下，百忙中還要抽空寫歌、錄影， 但她說自己有種「一定要參加的使命感」， 這次特別寫了三首歌要為同袍打氣， 其中一首歌更是描述她的工作日常，能為同業盡一份心力， 她覺得非常榮幸。

來自台東排灣族的芮秋，是一位外科專科護理師，從小在桃園長大， 10年前從花蓮慈濟護專畢業後，就執意回台東工作， 想多認識自己出生的地方。芮秋說， 雖然醫護人員每天都面對高度壓力，疫情期間不但要照顧病人， 自己也處於染疫的風險下，但她覺得醫護都有種「使命感」， 只要看到病人的笑容跟感謝，就會感到很滿足。 最近民眾對醫護人員的態度有許多轉變，也讓她很欣慰， 有種患難時刻大家都在同一條船上的感覺。

芮秋分享疫情期間的工作狀況，她有一位女性病患， 有一對很想親自照顧媽媽的女兒， 但因應防疫限制只能有一位陪病者， 女兒們眼眶泛淚拜託芮秋讓他們交替照顧媽媽，她雖然很為難， 但還是盡力協調溝通安撫，在不違反防疫規定的原則下， 盡量滿足病人和家屬的需求。

芮秋說，疫情剛開始時，有許多病患親友遠道而來探病， 但因為防疫規定，只能說明後請他們回去， 但其實想見的那個人就在幾公尺以外而已， 甚至只能隔著玻璃們相望，他們無意破壞規定， 只是擔心自己的好朋友或家人而已，芮秋說每當這種時刻， 都讓人相當心痛。

當芮秋知道「給力量－線上音樂會」的主題是要為醫護加油時， 就有種一定要參加的使命感，能為醫護同仁盡一份心力， 她覺得非常榮幸。她也說雖然東部疫情沒有北部嚴重， 但每當考核穿脫隔離衣就可以流那麼多汗， 讓她知道直接面對疫情的醫護同仁是真的非常辛苦。

「給力量—線上音樂會」將於本週五(7/23)晚間8點， 於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部F acebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出， 讓前線醫護人員可以在短暫的休息時刻，利用多管道隨時線上收看， 也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓一下。