時代雜誌世界最佳景點　台北表演藝術中心獲選

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）台北表演藝術中心獲選時代雜誌2021年世界最佳景點，預計2022年7月開幕。

台北表演藝術中心（北藝中心）獲選時代雜誌2021年全球最佳百大地方─台北的代表景點之一，於20日晚間公佈，與杜拜的未來博物館、安藤忠雄負責整修計畫的法國巴黎皮諾私人美術館、隈研吾所設計的丹麥歐登塞安徒生博物館等文化設施一同入選。北藝中心是台北巿全新的展演空間，預計今年完工，2022年1月試營運、7月開幕。

時代雜誌提及，過去一年半的挑戰改變世界。處在這樣特殊環境的人們，依舊找到創新和適應的方法，因而2021年百大景點特別向這些具有獨創性、創造力、復甦當地的人們與事物致敬。而「北藝中心以其引人注目的外觀──一個巨大銀色球體從建築物一側突出作為標誌」，將成為台北這座充滿文化與寧靜城市的全新地標。

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北藝中心由荷蘭大都會建築事務所（OMA）雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）與大衛．希艾萊特（David Gianotten）設計。在有限的基地裡，放入3個劇場空間，包含1500席的大劇場；500-800席的多形式中劇場；及另一座800席、世界唯一圓球造型的中劇場。三座劇場從不同方向嵌入到中間的大型建築正方體，可各自獨立運作，必要時也可以連通成為2300席的超級大劇場。這種空間的彈性運用的美學理念，靈感來自士林夜市鴛鴦麻辣鍋。不僅給予劇場創作者更多想像空間，更成為建築與劇場設計的創舉。

位於台北藝文樞鈕位置的北藝中心，今年初入選CNN最令人期待、具顛覆性的八個建築名單之一，此次再獲時代雜誌的肯定。除了啟發想像力的建築外觀，執行長王孟超也表示，受到國外媒體的讚譽，對北藝中心而言是好的開始。但真正重要的是明年開幕之後，北藝中心應該要成為台北市民新的文化生活選項；與藝術家及策展人們共同努力，探索台灣當代劇場新的樣貌。這是北藝中心團隊接下來要努力的方向，才足以回應外界對這座新場館的肯定與期待。