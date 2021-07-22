有過度開發疑慮 聯合國教科文組織將英國利物浦港濱從世界遺產除名

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）聯合國教科文組織(UNESCO)委員會進行為期2天的討論，昨(21)日表決通過，將英國利物浦(Liverpool)港濱從其世界遺產名單中刪除，全因該地將興建一座新足球場，此重大開發計畫恐背離聯合國教科文組織目標的新案例。

聯合國教科文組織世界遺產委員會（World Heritage Committee）以13票贊成、5票反對通過提案，表決結果顯示，支持將英國利物浦(Liverpool)港濱從世界遺產名錄除名，只比教科文組織規定的2/3票數多出1票。

世界遺產委員會主席田學軍宣布，「利物浦海洋商業城市(Liverpool Maritime Mercantile City)從世界遺產名錄中刪除。」

這是聯合國教科文組織第三次將一地自世界遺產名錄除名，前二次分別是阿曼阿拉伯羚羊保護區(Arabian Oryx Sanctuary)和德國易北河谷(Dresdner Elbtal)。

利物浦市長羅塞漢(Steve Rotherham)對這樣的結果表示，這是「世界另一端」的官員所採取的「倒退措施」無法充分反應當地的真實性，因為像利物浦這樣的地方，不應該在保持遺產地位，或讓老舊社區再生，做出二選一的抉擇。

一名政府發言人表示，英國政府認為「考量利物浦擁有悠久歷史的碼頭具重要地位，及其在整個城市歷史中的角色，利物浦仍然值得被列為世界遺產。」

「利物浦海洋商業城市」在大英帝國的興盛發展中，扮演著重要的角色，同時也是運輸大量移動人口，如奴隸與移民的主要港口，該地於2004年被登錄入世界文化遺產。