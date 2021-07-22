只因網路留言冒犯中國共產黨... 海青遭追捕美人權組織趕救人！

王靖渝6月30日在烏克蘭接受美聯社訪問的照片。（AP Photo) 王靖渝6月30日在烏克蘭接受美聯社訪問的照片。（AP Photo)

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）今年2月，只因為在網路上三則留言質疑中國官媒於中印衝突死傷報導的真實性，一名中國留學海外青年展開橫跨亞、歐、美三洲的大逃亡，美國「對華援助協會」強力動員緊急展開救援，過程驚險。

知名美國人權組織「對華援助協會（ChinaAid）」20日發布消息，指19歲中國海外異議青年王靖渝，以及他的未婚妻吳歡，兩人目前已從烏克蘭抵達荷蘭，協助正協助他們尋求庇護。

今年以來持續關注王靖渝境遇的美聯社、及以華郵等國外媒體報導，海外留學生王靖渝，只因為2月在網路上留言，質疑去年發生的中印邊境死傷衝突，為何中共在事隔後數月才發布這項消息，接著他在重慶的父母就遭警方拘留，兩老被錄下一段音頻，警告他不要接受美國媒體的訪問，但他還是接受《美國之音》、《自由亞洲電台》以及《德國之聲》的中文專訪。

二個月後的4月初，王靖渝在未婚妻吳歡遭逮捕後，便在杜拜機場要搭機赴美，突然來了幾名便衣警察將他拘禁在杜拜數週，當時中國駐杜拜大使館更拿走了他的美國綠卡。

5月27日，就在美聯社記者關切王靖渝遭非法拘留的狀況後，他便奇蹟獲釋，接著他逃到土耳其，接著又逃往烏克蘭，而他的逃亡行蹤，全程遭中共掌控。未婚妻吳歡則是在6月8日於杜拜獲釋。

到了烏克蘭，王靖渝收到來自中國重慶警方的電郵，嚇得他魂不守舍夜不成眠。那封電郵說，他們知道王靖渝在烏克蘭的藏身之處，也將控告他「顛覆國家政權」這項更嚴重的罪名。華郵報導說，中國常拿這樣的罪名來對付批評政府的異議份子。

早在2019年7月，王靖渝就因為透過抖音發表支持香港民主運動的評論影片，遭到重慶警方關切並被他當時就讀的大學－重慶外國語學校－開除，之後他被迫離開中國。他也因此很明白中國的能耐，這讓他感到非常恐慌。

這個周一（2021年7月19日），在烏克蘭的王靖渝又收到同寄件者的另一封郵件，信件恐嚇若他和他26歲的未婚妻吳歡再次逃亡，就會對他們採取行動，美聯社記者也看到了這兩封郵件內容。

不敢坐以待斃，在「對華援助協會」會長傅希秋牧師的積極協助下，王靖渝和吳歡趕緊跑到與中國沒有簽訂引渡協定的荷蘭，計劃尋求庇護或至少短期居留簽證。

傅希秋向《自由亞洲電台》表示，國際社會應該充分意識到中共不僅在國內，而且在境外完全無視法治，對無辜公民進行無情迫害，衝擊人類普世價值的現實和潛在的危險，「對華援助協會將繼續秉持法律上可行且實際切實可行的原則，繼續幫助、營救和保護像王靖渝、吳歡這樣勇敢的中國人權倡導者」。

但王靖渝與吳歡到了荷蘭阿姆斯特丹機場後，又遇到另一項狀況，他們獲得荷蘭入境官員通知，他們的護照遭取消。

值此緊要關頭，長期關心亞太政治局勢、曾率歐洲議會成員來台參訪的前歐洲議會議員貝柏士（Bas Belder）積極與荷蘭司法當局聯繫，告知兩人困境，更痛陳中國共產黨用盡國家機器在海外追捕異議份子的行為。

美國國務院20日婉拒美聯社記者的要求去評論，僅說知悉此一違反人權的事件與中國的濫權。