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【股民注意】台灣鴻海等21檔股票7/22除息交易　影響指數約30.56點

明天(7/22) 除息的21檔股票中，鴻海發行市值將減少約554億元，占發行量加權股價指數約18.2點，前述21檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約30.56點。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/07/21 20:30
此為示意圖 (中央社檔案照片) 

此為示意圖 (中央社檔案照片) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 美股20日強力反彈，但台股今天(21日) 開高走低，走勢上下震盪，終場跌69.95點，收在17458.79點，三大法人持續賣超達205.39億元。

【股民注意】台灣鴻海等21檔股票7/22除息交易　影響指數約30.56點圖/台灣證交所

台灣證交所交易部, 今天傍晚發布新聞稿指出, 明天(7月22日)共計有等21檔發行量加權股價指數成分股票「除息交易」, 包括:

1310台苯、1507永大、1762中化生、

2204中華、2303聯電、2317 鴻海、2352佳世達、2354鴻準、2397友通、2423固緯、2458義隆、2906高林、

3026 禾伸堂、3030德律、3416融程電、

4133亞諾法、6206飛捷、6277宏正、6451訊芯-KY、 8215明基材、8443阿瘦

其中鴻海發行市值將減少約554億元，占發行量加權股價指數約18.2點，前述21檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約30.56點。

有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站 （http://mops.twse.com.tw）均有完整的公告內容，相關訊息亦張貼於台灣證交所網站（http://www.twse.com.tw）首頁/市場公告/除權除息及「基本市況報導」 （http://mis.twse.com.tw）之市場公告。

台灣證券交易所自編的發行量加權股價指數之基值，係依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，該指數之計算公式：股價指數 ＝ 所有採樣股票總發行市值 ÷ 當日基值 × 100。

當採樣股票遇股東無償配股除權時， 發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價 × 發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數；

但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票之發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。

台灣證券交易所於每日收盤後亦編有相關股價指數的「報酬指數」報酬指數調整基值的條件與股價指數相同外，遇股票除息時也調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動，為衡量投資績效之重要指標。

【股民注意】台灣鴻海等21檔股票7/22除息交易　影響指數約30.56點
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