美日韓強調台海維穩 台灣外交部：喜聞樂見

圖為外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供） 圖為外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國副國務卿雪蔓今（21）日於東京與日、韓外交高層展開淵方對話。會談中強調維護台灣海峽和平與穩定的重要性，外交部表示，將持續敦促理念相近國家重視台海維穩。

中央社報導，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）本月18日至25日訪問亞洲，今日與日本外務省事務次官森健良及南韓外交部第一次官（副部長）崔鐘建（Choi Jong Kun）在東京進行談話。

據美國國務院公布的會議摘要，會談中三方承諾致力深化美、日、韓三邊合作，以因應氣候變遷、疫情應對及經濟韌性與復甦等21世紀的全球挑戰。

其中，台海海峽和平與穩定的重要性受相當重視，三方皆重申反對任何可能損害、威脅以規則為基礎的國際秩序作為，並申明有維持一個具包容性、自由與開放的印太區域的必要。

外交部發言人歐江安指出，美日韓三國外交次長級會議結論堅定呼應本年3月日美安全諮商「2+2」會議聯合聲明、4月日美峰會聯合聲明、5月美韓峰會聯合聲明、日本─歐盟領袖峰會聲明、6月日澳外交暨國防部長「2+2」會談、以及G7領袖峰會聯合公報內容，再次提及「維持台灣海峽和平穩定的重要性」，顯示日本、韓國及美國等理念相近國家政府高度關注台海安全。

歐江安對國際關注表示高度歡迎與由衷感謝，她強調未來台灣將持續敦促理念相近國家重視台海和平對區域繁榮及穩定的重要性。

此外，外交部也一貫樂見並歡迎國際社會重視台灣海峽的和平與穩定。歐江安指出，台灣位處東亞第一島鏈的重要樞紐，在區域穩定及繁榮上扮演關鍵角色，台灣政府將在既有深厚基礎上與美、日、韓等理念相近國家緊密合作，捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。