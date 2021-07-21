16婆媽奪比利時觀光美食節國際大賽18金牌 曾鈺珺和林惠鶯獲果凍花及和菓子雙金殊榮

在三重溪尾街開設藝術果凍烘焙教室的越南新住民卞柔勻， 帶領一群婆婆媽媽學習果凍花、和菓子和糖花蛋糕製作， 適巧2021比利時觀光美食節國際大賽因COVID- 19疫情改為線上比賽，卞柔勻鼓勵學員創作參賽， 結果16位學員共拿下18面金牌，消息傳來， 令這群婆婆媽媽雀躍萬分，奔相走告， 而卞柔勻自己也以韓式擠花蛋糕奪得金牌，蛋糕上紅、黃、 粉色玫瑰花襯著綠葉，或含苞或盛開，栩栩如生， 令人垂涎卻又捨不得一口吃下。

卞柔勻生性活潑，興趣多元，從小便在越南家鄉開設的餐廳幫忙， 深受長輩疼愛。千禧年嫁來台灣後，2016年專注投入「 純天然3D果凍」的製作，一雙巧手雕劃出各式花卉、蟲魚鳥獸， 2019年曾在韓國釜山烘焙大賽中奪得糖花組冠軍， 2020年起在新北市新住民家庭服務中心協助下，開設烘焙教室， 教導新住民姊妹甚至烘焙老師精進研習， 前後並出版了4本烘焙專書，還將版稅捐給新北市社會局做公益。

卞柔勻表示，從小就不是喜歡過生日的人， 直到三十多歲才開始有家人朋友幫她過生日。今年因疫情關係， 她特地為自己製作了韓式擠花蛋糕，原本只是用來慶生， 並許願疫情能早日結束，讓自己能返回越南家鄉探望父母， 後來得知比利時觀光美食節國際大賽改為線上比賽， 因此就鼓勵學員一起創作並報名參賽，沒想到獲得亮麗的成績。

卞柔勻說，這次獲獎者有位曾鈺珺，她患有先天代謝不良， 嚴重到換器官，經過醫院治療和長久調養，慢慢恢復， 由於身體狀況不適合上班，到烘焙教室學習， 在大家的的鼓勵下開始接單製作， 這次參賽同時獲得了果凍花及和菓子兩項國際金牌的肯定， 對小珺是一大鼓舞。

2021比利時觀光美食節國際大賽近日在網站公布得獎名單， 卞柔勻旗下學員共有陳登子、武玉蓉、龔郁婷、陳昱安、林惠鶯、 李宜樺、洪志敏、張桂華、陳薇婷、曾鈺珺、張滿足、陳心儀、 王韻惠獲得果凍花展示金牌；林惠鶯、楊塵、 曾鈺珺獲得造型和菓子金牌；邱淑惠、 湯惠君獲得糖花工藝展示金牌。共有16位獲得18面金牌， 其中林惠鶯和曾鈺珺榮獲雙料金牌。