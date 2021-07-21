新北市飛烏虎游來東北角海域了

盛夏時節，溫暖的黑潮帶來追逐飛烏(飛魚)的飛烏虎 也就是鬼頭刀，意即在海上捕食飛魚的老虎， 勇猛的鬼頭刀確實是海面殺手，在飛魚季時， 若看到一群飛魚慌張躍出水面，水底下必有鬼頭刀游動， 東北角部澳底漁港的船隊也蓄勢待發，因為鬼頭刀緊跟著飛魚來了。

「鱪」魚是什麼魚，大家可能不清楚，若是「飛烏虎」或「鬼頭刀」 那就赫赫有名了，端午節到暑假這段期間， 東北角的海面上常可看到飛魚(台語俗稱飛烏)飛躍逃避的景象， 是因為有體常超過兩公尺且性情兇猛的鬼頭刀正在追趕獵食飛魚， 因此得名「飛烏虎」。鬼頭刀的身形獨特， 成魚頭部隆起且背鰭延長，從側面看宛如一把俐落的大刀， 雖然鬼頭刀外貌不佳，鬼頭刀偏好25~28°C之間的暖水溫， 依循黑潮游至臺灣東北角海域，漁民多用延繩釣、曳繩釣、 或扒網混獲。鬼頭刀魚肉富含維生素B6、蛋白質、DHA、EPA 和菸鹼酸等多種營養成分，是有益健康的國產漁獲物。鬼頭刀肉質 比較硬，但其實鬼頭刀的營養價值非常高，脂肪只有一般肉類的1/ 3，很適合現代人要營養又不要胖的需求。鬼頭刀因為刺少又沒有魚 腥味，深受歐美國家人士喜愛，外銷後常常被製成魚排料理販售，近 年國內冷凍加工技術成熟，也陸續推出鬼頭刀魚排、鬼頭刀魚鬆、 鬼頭刀魚丸等產品。

澳底漁港新勝發船隊陳志鴻介紹三種家常鬼頭刀料理，「 乾煎鬼頭刀魚片」將輪狀的鬼頭刀魚片放入油鍋中， 乾煎兩面至金黃焦香後，淋上米酒加水燜燒，最後加醬油、 葱段及辣椒增色添味，形成色香味俱全的美食。「薑片鬼頭刀魚湯」 作法為，將水煮滾後加入薑片，並放入新鮮魚塊， 最後放入蔥花與米酒並撈除浮沫， 簡單的料理即能嚐到清爽甘甜的魚湯。小孩的最愛「鹹酥鬼頭刀」， 鬼頭刀魚片退冰切成塊，拌入蛋白、醬油和些許蒜末醃製10分鐘， 醃後的魚塊沾些地瓜粉下鍋油炸，就是外酥內嫩的「鹹酥鬼頭刀」。

漁業處表示，新北市生產多樣化的優質水產品， 希望大家在防疫期間多透過網路採購當地優質冷凍水產品， 簡單料理美味又營養的食材給家人享用，除了可提升免疫力外， 也可支持在地小農發展。詳細訂購資訊可搜尋新北市政府漁業處官網 http://fishery.ntpc.gov.tw /活 動資訊/漁產防疫組合包

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

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