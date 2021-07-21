新北文化局推線上展覽廳 「新北雲藝廊」首波打造WebVR實境展間

新北市政府文化局即日起推出「新北雲藝廊」線上展覽廳，提供民眾疫情期間安心觀展的嶄新形式，首波推出的「禪繞心藝術-張婉琪Lisa Chang禪繞畫師生作品聯展」，即利用WebVR實境720度還原現場，讓觀者透過網路也能感受如同親臨展場的體驗，漫步在展覽所打造的紙林。
新北市政府文化局表示，線上展演是因應疫情時代持續連結創作者與觀眾的嘗試，尤其在擴展不同展出形式的過程，帶給多元參與者互相學習的機會。首展「禪繞心藝術-張婉琪Lisa Chang禪繞畫師生作品聯展」原定5月於美麗永安藝文中心展出，開展不久即因疫情升溫而閉館，與展出者溝通後改以WebVR形式還原展覽，除了創造更多元的觀展視角，民眾更可以隨時隨地參觀，也可以把作品永久留存於雲端藝廊中。
這次用WebVR呈現展覽，首先利用攝影機捕捉畫面，之後再後製合成為3D實境場景，觀眾彷彿步行在展覽現場，一一觀覽每件作品、每段文字，欣賞作品中曲面、線條、符紋等纏繞畫元素，如同親臨展場的體驗。其中「許一個好願」是由多位藝術家共同創作，匯集近千片桃紅色系的心型紙片貼滿牆面或以細線串聯吊掛，製作團隊在拍攝時特別捕捉多重視點，期望營造出讓觀眾穿梭其間的感受，透過滑鼠的縮放，讓民眾在家也可以看到禪繞畫的細膩筆觸，在人心惶惶的疫情下，為心靈帶來安定。
除此之外，「新北雲藝廊」還推出「那人那景─美好年代的生活關注」主題展，展出80多件新北市人文地景藝術創作、「响仁和鼓藝」介紹影片；除豐富展覽外，亦推出兼具藝文、趣味且適於民眾居家互動的「美麗永安DIY宅玩藝」。「新北雲藝廊」未來持續拓增展覽內容，並串接過往經典展覽如「2020新北市美術家聯展」、「李石樵紀念特展」等，讓民眾徜遊線上藝術沙龍。更多展覽資訊請至新北雲藝廊官網https://www.newtaipeionlinegallery.com/查詢，或來電洽詢02-29509750分機116。
照片由新北市文化局提供
照片由新北市文化局提供