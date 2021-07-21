新北文化局推線上展覽廳 「新北雲藝廊」首波打造WebVR實境展間

新北市政府文化局即日起推出「新北雲藝廊」 線上展覽廳，提供民眾疫情期間安心觀展的嶄新形式，首波推出的「 禪繞心藝術-張婉琪Lisa Chang禪繞畫師生作品聯展」，即利用WebVR實境720度 還原現場，讓觀者透過網路也能感受如同親臨展場的體驗， 漫步在展覽所打造的紙林。

新北市政府文化局表示， 線上展演是因應疫情時代持續連結創作者與觀眾的嘗試， 尤其在擴展不同展出形式的過程，帶給多元參與者互相學習的機會。 首展「禪繞心藝術-張婉琪Lisa Chang禪繞畫師生作品聯展」原定5月於美麗永安藝文中心展出 ，開展不久即因疫情升溫而閉館，與展出者溝通後改以WebVR形 式還原展覽，除了創造更多元的觀展視角，民眾更可以隨時隨地參觀 ，也可以把作品永久留存於雲端藝廊中。

這次用WebVR呈現展覽，首先利用攝影機捕捉畫面， 之後再後製合成為3D實境場景，觀眾彷彿步行在展覽現場， 一一觀覽每件作品、每段文字，欣賞作品中曲面、線條、 符紋等纏繞畫元素，如同親臨展場的體驗。其中「許一個好願」 是由多位藝術家共同創作， 匯集近千片桃紅色系的心型紙片貼滿牆面或以細線串聯吊掛， 製作團隊在拍攝時特別捕捉多重視點， 期望營造出讓觀眾穿梭其間的感受，透過滑鼠的縮放， 讓民眾在家也可以看到禪繞畫的細膩筆觸，在人心惶惶的疫情下， 為心靈帶來安定。

除此之外，「新北雲藝廊」還推出「那人那景─ 美好年代的生活關注」主題展，展出80多件新北市人文地景藝術創 作、「响仁和鼓藝」介紹影片；除豐富展覽外，亦推出兼具藝文、 趣味且適於民眾居家互動的「美麗永安DIY宅玩藝」。「 新北雲藝廊」未來持續拓增展覽內容，並串接過往經典展覽如「20 20新北市美術家聯展」、「李石樵紀念特展」等， 讓民眾徜遊線上藝術沙龍。更多展覽資訊請至新北雲藝廊官網htt ps://www. newtaipeionlinegallery.com/查詢， 或來電洽詢02-29509750分機116。

照片由新北市文化局提供

照片由新北市文化局提供