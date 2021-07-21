110年師鐸獎新北獲獎教師閃耀各領域 齊心為孩子打造教育理想國

(110師鐸獎)大豐國小林筱筠-以「讓世界聽見臺灣」為使命。(照片由新北市教育局提供)
(110師鐸獎)大豐國小林筱筠-以「讓世界聽見臺灣」為使命。(照片由新北市教育局提供)
教育部公布110年師鐸獎獲獎名單，新北市共6名人員獲獎，領域跨足雙語、閱讀、藝術人文等，皆是教育界的佼佼者。教育局表示，獲獎者不僅具教育專業，更是滿懷教育愛陪伴孩子，在崗位上奉獻心力的典範，教師們獲得教育界最高殊榮，新北市與有榮焉。
莒光國小邱承宗校長服務逾40年，曾一手打造新北市第一所都會型英速魔法學院，也是第一批實施雙語實驗課程學校的推手，全面推動雙語教育，提升學生英語學習品質；同時積極參與各項教育政策制定及推動、擔任各項輔導團召集人，秉持選其所愛、愛其所選的校長之路，傾盡全力去實踐教育愛。
大豐國小林曉筠老師現任音樂科任教師，無償擔任學校管弦樂團行政與指導，率領學生團隊屢獲全國音樂比賽特優。她積極推廣客家音樂，以「讓世界聽見臺灣」為使命，率團至新馬、日本、中國北京等地演出，在2019年澳洲布里斯本國際藝術節中，結合望春風與澳洲叢林流浪重編新曲「叢林春風」，獲得極高讚賞，以音樂打造希望與夢想，傳承藝術文化。
淡水國小郭炎煌老師致力將藝術融入教學生活，當校園中有改建或新建工程時，就會看到他帶領學生創作校本課程，包含生態意象、陶藝裝置或搬來300個廢棄輪胎創作家鄉《守護神》大型立體創作，將本土文化藝術融入校園硬體中，美化校園同時兼具陶冶學生心靈、增進學生自信與美感素養，甚至與加拿大外師合作，設計雙語百年校史明信片、撲克牌，同時向加拿大大學生推廣書法，讓雙語教育接軌書法課程。
瑞芳高工趙雅靜老師服務逾20年，「盡全力」、「致完美」、「空得失」是她從事教育工作20年來對自己的期許。只要學生有專業科目上的需求，她都會義務利用假日或課餘留下來協助學生，也包含學生技藝競賽培訓、專題製作，為的就是希望瑞芳的孩子可以擁有多點教學資源。屢屢帶領學生在全國技藝競賽、科展競賽等獲得佳績，她常跟學生說：「只要你願意，教過的學生，我都願意終身服務」。
達觀國中小吳自輝主任是學生們口中的「吳爺爺」，每天早晨六點多就站在校門口關心學生到校安全，從未間斷。曾經每日親送接送中輟之虞的學生，來回十多公里的山路，讓學生得以順利畢業。吳自輝也是學校資深行政主任，對後進的行政教師不遺餘力傳授自己的本領，用心提攜後進；同時也擔任中華民國童軍總會國家研習營訓練員，參與組織各項全國性童軍教育的推動，發揮「為教育服務」的精神。
福和國中施妙旻老師致力以多元方式進行英語及閱讀的教學，曾帶學生到美國進行國際教育交流，接待來自肯亞和芬蘭的交換學生入班上課，在不同文化背景的激盪下，讓學生對學習英語有興趣，也增進不同國籍的彼此了解。她也擔任新北市智慧學習領航學校種子教師，分享運用載具使課程設計更豐富，結合科技、英語及閱讀，帶領孩子與國際接軌。
教育局長張明文表示，每一位獲獎人員都是新北市的榮耀，讓孩子在求學過程中，時時擁有明燈指引。誠摯感謝新北教育夥伴，長期為學生熱情奉獻而不求回報，帶領新北教育精進成長，齊心為孩子打造充滿愛與希望的教育理想國。
(110師鐸獎)福和國中施妙旻老師-新北市智慧學習領航學校種子教師，帶領孩子與國際接軌。(照片由新北市教育局提供)
(110師鐸獎)瑞芳高工趙雅靜老師-帶領學生在全國技藝競賽、科展競賽等獲得佳績。(照片由新北市教育局提供)
(110師鐸獎)淡水國小郭炎煌老師-致力將藝術融入教學生活。(照片由新北市教育局提供)
(110師鐸獎)莒光國小邱承宗校長-打造新北市第一所都會型英速魔法學院，是雙語教育重要推手。(照片由新北市教育局提供)