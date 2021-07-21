110年師鐸獎新北獲獎教師閃耀各領域 齊心為孩子打造教育理想國

教育部公布110年師鐸獎獲獎名單，新北市共6名人 員獲獎，領域跨足雙語、閱讀、藝術人文等，皆是教育界的佼佼者。 教育局表示，獲獎者不僅具教育專業，更是滿懷教育愛陪伴孩子， 在崗位上奉獻心力的典範，教師們獲得教育界最高殊榮， 新北市與有榮焉。

莒光國小邱承宗校長服務逾40年，曾一手打造新北市第一所都會型 英速魔法學院，也是第一批實施雙語實驗課程學校的推手， 全面推動雙語教育，提升學生英語學習品質； 同時積極參與各項教育政策制定及推動、擔任各項輔導團召集人， 秉持選其所愛、愛其所選的校長之路，傾盡全力去實踐教育愛。

大豐國小林曉筠老師現任音樂科任教師， 無償擔任學校管弦樂團行政與指導， 率領學生團隊屢獲全國音樂比賽特優。她積極推廣客家音樂，以「 讓世界聽見臺灣」為使命，率團至新馬、日本、中國北京等地演出， 在2019年澳洲布里斯本國際藝術節中， 結合望春風與澳洲叢林流浪重編新曲「叢林春風」，獲得極高讚賞， 以音樂打造希望與夢想，傳承藝術文化。

淡水國小郭炎煌老師致力將藝術融入教學生活， 當校園中有改建或新建工程時，就會看到他帶領學生創作校本課程， 包含生態意象、陶藝裝置或搬來300個廢棄輪胎創作家鄉《 守護神》大型立體創作，將本土文化藝術融入校園硬體中， 美化校園同時兼具陶冶學生心靈、增進學生自信與美感素養， 甚至與加拿大外師合作，設計雙語百年校史明信片、撲克牌， 同時向加拿大大學生推廣書法，讓雙語教育接軌書法課程。

瑞芳高工趙雅靜老師服務逾20年，「盡全力」、「致完美」、「 空得失」是她從事教育工作20年來對自己的期許。 只要學生有專業科目上的需求， 她都會義務利用假日或課餘留下來協助學生， 也包含學生技藝競賽培訓、專題製作， 為的就是希望瑞芳的孩子可以擁有多點教學資源。 屢屢帶領學生在全國技藝競賽、科展競賽等獲得佳績， 她常跟學生說：「只要你願意，教過的學生，我都願意終身服務」。

達觀國中小吳自輝主任是學生們口中的「吳爺爺」， 每天早晨六點多就站在校門口關心學生到校安全，從未間斷。 曾經每日親送接送中輟之虞的學生，來回十多公里的山路， 讓學生得以順利畢業。吳自輝也是學校資深行政主任， 對後進的行政教師不遺餘力傳授自己的本領，用心提攜後進；同時也 擔任中華民國童軍總會國家研習營訓練員， 參與組織各項全國性童軍教育的推動，發揮「為教育服務」的精神。

福和國中施妙旻老師致力以多元方式進行英語及閱讀的教學， 曾帶學生到美國進行國際教育交流， 接待來自肯亞和芬蘭的交換學生入班上課， 在不同文化背景的激盪下，讓學生對學習英語有興趣， 也增進不同國籍的彼此了解。 她也擔任新北市智慧學習領航學校種子教師， 分享運用載具使課程設計更豐富，結合科技、英語及閱讀， 帶領孩子與國際接軌。

教育局長張明文表示，每一位獲獎人員都是新北市的榮耀， 讓孩子在求學過程中，時時擁有明燈指引。誠摯感謝新北教育夥伴， 長期為學生熱情奉獻而不求回報，帶領新北教育精進成長，齊心為孩 子打造充滿愛與希望的教育理想國。

(110師鐸獎)福和國中施妙旻老師-新北市智慧學習領航學校種子教師，帶領孩子與國際接軌。(照片由新北市教育局提供)

(110師鐸獎)瑞芳高工趙雅靜老師-帶領學生在全國技藝競賽、科展競賽等獲得佳績。(照片由新北市教育局提供)

(110師鐸獎)淡水國小郭炎煌老師-致力將藝術融入教學生活。(照片由新北市教育局提供)

(110師鐸獎)莒光國小邱承宗校長-打造新北市第一所都會型英速魔法學院，是雙語教育重要推手。(照片由新北市教育局提供)