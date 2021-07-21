中華電信與XRSPACE 首創VR記者會先例

為克服當前疫情不能群聚的限制，日前中華電信與XRSPACE共同舉辦線上VR記者會，透過VR技術匯集身處各地的貴賓、媒體，只要戴上VR頭盔，即可一同進入由XRSPACE特別為中華電信打造的VR巨蛋廣場參與國際賽事開幕記者會，感受語音與虛擬化身即時互動以及身歷其境的場景。線上記者會邀請經濟部技術處林德生副處長、文化內容策進院丁曉菁董事長、愛爾達陳怡君董事長、中華電信謝繼茂董事長、郭水義總經理、行動通信分公司簡志誠總經理和XRSPACE周永明董事長等共同見證VR新世紀，活動獨創先例！
此外，中華電信將於7月23日舉辦線上直播派對，邀請大家一同體驗XRSPACE MANOVA虛擬社群互動的魅力，派對內容將同步在中華電信YouTube官方頻道、Hami Video粉絲團及Hami Video平台直播，精采內容千萬不容錯過！
中華電信行動通信分公司簡志誠總經理表示：「中華電信身為國內電信領導業者，致力提供消費者更豐富、多元的5G娛樂體驗。持續攜手XRSPACE 結合中華電信 5G 超高網速的優勢，推動 5G應用服務內容，消費者藉由VR頭盔進入虛擬中華電信巨蛋廣場，與好友一同觀賞精彩賽事；也能進入虛擬中華電信影廳，共同觀看一部電影或Hami VR的精彩內容，感受身歷其境的魅力及360度全景表演的震撼，打造嶄新的5G視聽饗宴！」
XRSPACE 董事長周永明表示：「XRSPACE 從創辦以來，就是希望透過虛擬技術，讓人們可以線上同聚。這次與中華電信首創 VR 記者會，將 5G VR 應用完全提升到更創新的領域。我們在上個月發布 PartyOn 虛擬卡拉OK，希望在受到疫情所苦的社會，提供讓人們線上群聚、互動，共享空間的高品質 VR 體驗。我們這一年不斷創新開發，深刻感受到虛擬技術在滿足展覽空間與品牌互動上的強大優勢。XRSPACE 將在近期會推出讓各型企業、品牌，以及個體創作者，能夠擁有線上 3D 專屬空間的工具，提供跨終端體驗，後續將會有更多相關產品消息帶給大家。」
中華電信與XRSPACE為消費者打造多元的沉浸式虛擬實境體驗，讓VR體驗不再只是個人獨自沉浸於虛擬實境中，而是藉由虛擬社群，將現實的社群帶入虛擬世界，提供豐富多彩的虛擬世界社交實境。首創的中華電信虛擬大巨蛋，將中華電信Hami Video、Hami VR (VR Show、VR Sport) 等Hami數位影音生態系緊密整合，讓客戶可與好友一同享受豐富的影音內容與賽事轉播，結合XRSPACE更實現了異地共賞的情境，並可於虛擬世界與夥伴一同擊掌、握手，更有超乎現實情境的各種動作，增加許多體驗樂趣。
享受嶄新的5G行動娛樂體驗就趁現在，8/15前申辦「精采5G購機(全機型)-月繳999元(含)以上方案」，且同時申辦「精采Hami包-Hami Video電視館」，除享手機優惠價外，還可免費將XRSPACE MANOVA直接帶回家！另中華電信也推出「VR-Share租賃服務」，7日租金350元，就可輕鬆帶走XRSPACE MANOVA，體驗Hami VR精彩內容以及所有虛擬世界場景等，即刻探索VR魅力，盡在中華電信！