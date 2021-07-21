中華電信與XRSPACE 首創VR記者會先例

為克服當前疫情不能群聚的限制，日前中華電信與XRSPACE共 同舉辦線上VR記者會，透過VR技術匯集身處各地的貴賓、媒體， 只要戴上VR頭盔，即可一同進入由XRSPACE特別為中華電信 打造的VR巨蛋廣場參與國際賽事開幕記者會， 感受語音與虛擬化身即時互動以及身歷其境的場景。 線上記者會邀請經濟部技術處林德生副處長、 文化內容策進院丁曉菁董事長、愛爾達陳怡君董事長、 中華電信謝繼茂董事長、郭水義總經理、 行動通信分公司簡志誠總經理和XRSPACE周永明董事長等共同 見證VR新世紀，活動獨創先例！

此外，中華電信將於7月23日舉辦線上直播派對， 邀請大家一同體驗XRSPACE MANOVA虛擬社群互動的魅力，派對內容將同步在中華電信Yo uTube官方頻道、Hami Video粉絲團及Hami Video平台直播，精采內容千萬不容錯過！

中華電信行動通信分公司簡志誠總經理表示：「 中華電信身為國內電信領導業者，致力提供消費者更豐富、多元的5 G娛樂體驗。持續攜手XRSPACE 結合中華電信 5G 超高 網速的優勢，推動 5G應用服務內容，消費者藉由VR頭盔進入虛 擬中華電信巨蛋廣場，與好友一同觀賞精彩賽事； 也能進入虛擬中華電信影廳，共同觀看一部電影或Hami VR的精彩內容，感受身歷其境的魅力及360度全景表演的震撼， 打造嶄新的5G視聽饗宴！」

XRSPACE 董事長周永明表示：「XRSPACE 從創辦以來，就是希望透過虛擬技術，讓人們可以線上同聚。 這次與中華電信首創 VR 記者會，將 5G VR 應用完全提 升到更創新的領域。我們在上個月發布 PartyOn 虛擬卡拉 OK，希望在受到疫情所苦的社會，提供讓人們線上群聚、互動， 共享空間的高品質 VR 體驗。我們這一年不斷創新開發， 深刻感受到虛擬技術在滿足展覽空間與品牌互動上的強大優勢。XR SPACE 將在近期會推出讓各型企業、品牌，以及個體創作者， 能夠擁有線上 3D 專屬空間的工具，提供跨終端體驗， 後續將會有更多相關產品消息帶給大家。」

中華電信與XRSPACE為消費者打造多元的沉浸式虛擬實境體驗 ，讓VR體驗不再只是個人獨自沉浸於虛擬實境中， 而是藉由虛擬社群，將現實的社群帶入虛擬世界， 提供豐富多彩的虛擬世界社交實境。首創的中華電信虛擬大巨蛋， 將中華電信Hami Video、Hami VR (VR Show、VR Sport) 等Hami數位影音生態系緊密整合， 讓客戶可與好友一同享受豐富的影音內容與賽事轉播，結合XRSP ACE更實現了異地共賞的情境，並可於虛擬世界與夥伴一同擊掌、 握手，更有超乎現實情境的各種動作，增加許多體驗樂趣。

享受嶄新的5G行動娛樂體驗就趁現在，8/15前申辦「精采5G 購機(全機型)-月繳999元(含)以上方案」，且同時申辦「 精采Hami包-Hami Video電視館」，除享手機優惠價外，還可免費將XRSPAC E MANOVA直接帶回家！另中華電信也推出「VR-Share租 賃服務」，7日租金350元，就可輕鬆帶走XRSPACE MANOVA，體驗Hami VR精彩內容以及所有虛擬世界場景等，即刻探索VR魅力， 盡在中華電信！