臺灣企銀結盟祥寶長照 信託+安養照護一條龍服務

信託跨業結盟再添一筆， 臺灣企銀與知名的祥寶尊榮長照集團簽訂業務合作備忘錄， 共同建立信託及安養照護合作機制，內容包含信託業務宣導、 信託諮詢、長期照護、業務轉介等規劃，提供一條龍服務， 打造友善高齡者的生活環境，加速臺灣長照產業多元發展。

臺灣企銀表示，祥寶尊榮長照集團於長照領域耕耘30餘年， 布局雙北、桃園、宜蘭、新竹等地區， 可提供高齡者選擇適當的安養、長照機構入住，同時可藉由該行「 安養信託」、「身心障礙者財產信託」、「保險金信託」、「 留房養老安養信託」等多項服務，將存款、 保險金及不動產交付信託，由臺灣企銀協助處理資產、 給付機構款項等事務，讓高齡者能無憂地迎接晚年。

國發會推估2025年，臺灣將邁入「超高齡社會」， 加上少子化現象，愈來愈多高齡者沒有配偶或子女，衍生安養照護、 健康醫療、資金管理等問題。此次臺灣企銀與祥寶合作， 希望建立銀行與長照、安養機構的跨產業結合模式， 強化信託業務的深度與廣度，在資產管理和信託支付以外， 增加機構入住、生活照顧、健康診斷、家事清潔等服務， 在創新商業模式中為高齡者盡一份心力。

臺灣企銀長期以來積極投入安養信託服務， 連續四年獲金管會頒發辦理高齡者及身心障礙者財產信託的績優銀行 獎。該行指出，除了異業結盟簽訂業務合作備忘錄外， 未來也將持續發展整合式金融服務，使信託進化成「全方位信託」， 發揮1+1>2的加乘效果，以具體行動支持金管會信託2.0計畫 ，達成高齡者「在地安老」心願。