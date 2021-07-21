談「疫苗混打」可行性　張上淳：擬展開本土研究評估高端疫苗混打

近來新冠疫苗混打可行性成為全關注焦點， 中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，有實證資料再提出建議。 近來新冠疫苗混打可行性成為全關注焦點， 中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，有實證資料再提出建議。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國產高端疫苗研發的COVID-19疫苗通過專案製造供緊急使用， 鴻海暨永齡基金會、台積電和慈濟成功購得BNT疫苗，隨著越來越多廠牌的疫苗即將到位，「混打」議題成為全民關注的焦點，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，混打的可行性與否，基本上的概念都是希望有實證資料再提出建議。

現階段台大醫院及長庚醫院都在進行AZ疫苗及莫德納疫苗混打研究，未來混打BNT疫苗或國產疫苗計畫，指揮中心指揮官陳時中說，各類COVID-19疫苗混打有相關研究進行中。

針對AZ、莫德納、國產的高端和 BNT新冠疫苗能否混打，張上淳今天下午在指揮中心記者會中說，除國內實證資料，若國際間有好的研究、有公信力的報告也可參考，AZ疫苗及BNT疫苗混打已有國際相關資料，本土不見得要有實驗。

但因目前未有AZ疫苗及莫德納疫苗混打的國際資料，所以才會在等待國際報告出來前，選擇在國內先進行本土研究。

張上淳進一步說明，如今又牽涉到國產疫苗是否可以混打其他廠牌，由於國產COVID-19疫苗沒有國際混打資料可參考，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員希望有實證資料再提出建議，因此可能會考慮在本土執行小規模研究，再決定高端疫苗混打可行性。