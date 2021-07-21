Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

Netflix將推出手遊功能 搭配現有訂閱方案挽救用戶成長

有鑒於用戶成長趨緩，Netflix 將出新的手遊內容分類，且不會內建廣告、課金系統。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/21 16:35
影音串流平台 Netflix 在今（21日）寄給投資者的信件中，說明未來將進攻遊戲市場的展望。（圖/路透社）

影音串流平台 Netflix 在今（21日）寄給投資者的信件中，說明未來將進攻遊戲市場的展望。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）Netflix 今（21日）證實未來將推出手遊，作為影音串流的擴充功能，訂閱用戶無需再額外繳費，也不必觀看任何廣告。

影音串流平台 Netflix 在今日寄給投資者的信件中，說明未來將進攻遊戲市場的展望，這也證實了過去 Netflix 挖角各界遊戲人才的傳聞。

Netflix 執行長里德‧ 哈斯汀（Reed Hastings）表示，電玩功能將可以吸引新的訂閱者，保留原用戶，並幫助該平台核心的影音串流服務成長。

Netflix 過去就曾將影集與遊戲結合，如互動式的影集《黑鏡》以及手遊《怪奇物語》。Netflix 營運長 Greg Peters 表示，未來的遊戲會是新的內容分類，且不會內建廣告、課金系統。

Netflix 自2020年全球武漢肺炎爆發後，成長極為快速，然而根據近期的企業財報，Netflix 在第二季營收為73.4億美元，淨利則為7.2億美元，但新增訂閱用戶數量僅達154萬人。專家預估 Netflix 今年底從美國用戶中獲得的收入佔比將從2018年近50%降至30.8%。

此外，根據路透社的報導，越來越多影音串流服務推出，如 Disney+ 和 HBO 等，導致市場競爭更加激烈，Netflix 在美加地區的訂閱用戶數已損失近43萬人。
Netflix
網飛
手遊
影音串流

相關新聞

Netflix爆紅影集出現中華民國國旗 中國網友怒留言「太超過了！」
Netflix爆紅影集出現中華民國國旗 中國網友怒留言「太超過了！」
2021/05/19 17:58
脫離王室猛掙錢 　英國哈利王子獲新頭銜「影響長」
脫離王室猛掙錢 　英國哈利王子獲新頭銜「影響長」
2021/03/26 13:57
台灣國際影音串流平台採購案結果出爐！文化部：公視書面審查未通過
台灣國際影音串流平台採購案結果出爐！文化部：公視書面審查未通過
2021/03/26 09:01
2020亞洲新媒體高峰會：改變世界！NETFLIX、LINE台灣企業高層台北文華東方開講
2020亞洲新媒體高峰會：改變世界！NETFLIX、LINE台灣企業高層台北文華東方開講
2020/12/21 17:22
Netflix全新動畫片單公開！將推出16部動畫作品 哥吉拉、環太平洋入列
Netflix全新動畫片單公開！將推出16部動畫作品 哥吉拉、環太平洋入列
2020/10/27 20:50

更新時間 : 2021-07-21 17:16 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】「烟花」增強變中颱•7號颱風「查帕卡」降為輕颱 台灣最快21日發海上警報、22日發陸上警報
【更新】「烟花」增強變中颱•7號颱風「查帕卡」降為輕颱 台灣最快21日發海上警報、22日發陸上警報
7/20起第三輪選AZ者將收到簡訊　7/23起170萬人可接種
7/20起第三輪選AZ者將收到簡訊　7/23起170萬人可接種
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
320萬人登記打AZ疫苗　指揮中心：18歲以上3週內全接種可能性高
320萬人登記打AZ疫苗　指揮中心：18歲以上3週內全接種可能性高
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放