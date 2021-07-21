Netflix將推出手遊功能 搭配現有訂閱方案挽救用戶成長

影音串流平台 Netflix 在今（21日）寄給投資者的信件中，說明未來將進攻遊戲市場的展望。（圖/路透社） 影音串流平台 Netflix 在今（21日）寄給投資者的信件中，說明未來將進攻遊戲市場的展望。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）Netflix 今（21日）證實未來將推出手遊，作為影音串流的擴充功能，訂閱用戶無需再額外繳費，也不必觀看任何廣告。

影音串流平台 Netflix 在今日寄給投資者的信件中，說明未來將進攻遊戲市場的展望，這也證實了過去 Netflix 挖角各界遊戲人才的傳聞。

Netflix 執行長里德‧ 哈斯汀（Reed Hastings）表示，電玩功能將可以吸引新的訂閱者，保留原用戶，並幫助該平台核心的影音串流服務成長。

Netflix 過去就曾將影集與遊戲結合，如互動式的影集《黑鏡》以及手遊《怪奇物語》。Netflix 營運長 Greg Peters 表示，未來的遊戲會是新的內容分類，且不會內建廣告、課金系統。

Netflix 自2020年全球武漢肺炎爆發後，成長極為快速，然而根據近期的企業財報，Netflix 在第二季營收為73.4億美元，淨利則為7.2億美元，但新增訂閱用戶數量僅達154萬人。專家預估 Netflix 今年底從美國用戶中獲得的收入佔比將從2018年近50%降至30.8%。

此外，根據路透社的報導，越來越多影音串流服務推出，如 Disney+ 和 HBO 等，導致市場競爭更加激烈，Netflix 在美加地區的訂閱用戶數已損失近43萬人。