喝咖啡做公益 江鳥咖啡提撥盈餘助善牧

新冠肺炎疫情影響許多產業與民眾的生計，使原本資源薄弱的弱勢家庭處境更加艱辛，為協助弱勢家庭兒童及家創兒，江鳥咖啡推出公益咖啡豆計劃，每季提撥盈餘幫助天主教善牧基金會，邀請大家一起來喝咖啡做公益。

江鳥咖啡自創立以來，一直以「將希望帶回產地」作為品牌的核心價值，除了堅持咖啡農民的權利，以合理的價格採用直接貿易的方式收購咖啡豆之外，更特別設計社會回饋公益咖啡組合，將販售的盈餘回饋給社會福利機構。本次與善牧基金會合作的咖啡豆－東帝汶和平之風，帶有核桃堅果、檀木、黑巧克力與香料的特殊風味，第一季首次上線便募得10,700元款項贈與善牧基金會，也讓民眾飲用咖啡的習慣變得更有意義。

天主教善牧基金會表示，善牧在全台有44個服務據點，其中包含15個安置家園，也是全台安置數最多的單位。自全國發佈三級警戒，學校、課輔班關閉，許多來自隔代教養家庭的孩子，因家裡無力照顧，缺乏學習資源，面對停課的窘境，不知道該如何是好，特別在偏鄉，許多孩子因家長工作不在家，有一餐沒一餐，加上疫情期間許多工作減班，家長經濟每況愈下，也影響到孩子的餐食與健康。

善牧基金會指出，當疫情影響生計與工作的焦慮，長時間與孩子相處，又缺乏其他生活的寄託與空間，累積起來可能產生許多衝突，社工人員需要定期地關懷家庭與孩子的需要，協助提供物資、申請補助、陪同就醫等需求。很感謝江鳥咖啡透過公益咖啡豆，提撥營餘幫助善牧服務工作，民眾亦可以透過捐款索取滿額禮的方式來索取。