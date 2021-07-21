嚴陳莉蓮：台灣嘉裕轉型有成　將搶攻休閒、女性市場

鴻海攜手裕隆成立鴻華先進，並合作推出MIH平台，目標切入全球電動車市場。圖左為鴻海集團董事長劉揚偉，右為裕隆集團執行長、同時也是嘉裕董事長嚴陳莉蓮。（鴻海提供/中央社2021/3/25檔案照片）

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）嘉裕董事長嚴陳莉蓮指出，嘉裕已訂定強化通路、品牌轉型與數位優化3大營運方向，且已有初步成果。為掌握後疫情時代商機，嘉裕將跨入休閒與女性市場。

嘉裕西服股東會今天(21日) 登場，嚴陳莉蓮致詞時指出，嘉裕在去年(2020年) 董監改選後，經營團隊展現新氣象，訂定了強化通路、品牌轉型與數位優化3大營運方向，今年上半年已展現初步成果。

她說，嘉裕主要業務是正裝成衣品牌與成衣代工，因業務特性，受到疫情、供應鏈壓力影響較大，嘉裕持續強化品牌競爭、精進生產效率及追求客戶滿意，也進入專案型的國軍供售站，並從組織內部改善營運績效。

嚴陳莉蓮說，除了精進本業外，嘉裕將跨入休閒與女性市場，多角化掌握後疫情時代商機。在變革中求新、求進，讓嘉裕在既有的基礎上不斷創新與成長。

嘉裕總經理張祖蕙指出，在後疫情時代，嘉裕取得海、空軍服裝供售站標案，是有助於分散市場風險及穩定銷售結構的利基性業務。

她說，除了掌握銷售管道，團隊以品牌形象年輕化、供應鏈管理精準化、數位基礎建設內化為3大轉型方向，聚焦生產規模與建立成本優勢，並在維持生產工藝之餘，強化西服自有品牌產品線的機能與時尚度。

中央社引述張祖蕙指出，嘉裕逐步從高端、平價與高頻次消費3個市場區塊重新出發，開啟品牌轉型，以精準行銷接觸新客源。

嘉裕成立於1969年，由楊炳連創立，裕隆集團入主嘉裕後，已故裕隆集團執行長嚴凱泰2004年一手引進熱愛的義大利精品品牌Armani西裝，包含Giorgio Armani、Emporio Armani、Armani Exchange等，嚴凱泰曾是Armani最佳代言人。

去年(2020年) 11月13日晚間嘉裕公告，擬在2021年第1季終止台灣Armani品牌服飾代理業務，並將移轉給台元紡織，正與品牌方協商中。

今年(2021年) 7月2日嘉裕發布重大訊息指出，該公司董事會決議結束Armani代理業務並以1.03億元轉讓給台元紡織，出售相關資產。

發言人張祖蕙在訊息中指出:

品牌方於110年(2021年) 第二季同意移轉代理權，經本公司董事會決議，擬自110年7月2日結束台灣Armani代理業務。 經評估110年6月30日相關資產帳面價值，並參酌第三方會計師 所出具之評價報告，同意以總價新臺幣103,500仟元整（未稅）為對價，出售相關資產 予關係企業台元紡織股份有限公司（下稱「台元紡織」），並擬於同日與關係企業 台元紡織，簽署資產轉讓契約。

上圖為已故裕隆集團董事長嚴凱泰(右)與妻子嚴陳莉蓮2008年合影。下圖為嚴凱泰2005年穿Armani西裝出席品牌旗艦店開幕。(中央社檔案照片)