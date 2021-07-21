歐盟拋直布羅陀新計畫 英國抗議侵犯主權

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）英國正式脫離歐盟後，最高興的大概是那些與英國有紛爭，但因為同為會員國，以往只能在歐盟協調機制下解決的國家，長期與英國爭奪直布羅陀所有權的西班牙就是其中之一，如今，背後有整個歐盟可以靠的西班牙在面對英國時，就有了叫板的底氣。

歐盟昨(20)日公開就直布羅陀問題解決草案的意見，表示將基於去(2020)年底英國、西班牙與直布羅陀三方就邊境問題同意的協議，建議在保障申根協定與單一市場規則之實行上，移除直布羅陀邊境關卡和人員、貨物審查等措施，同時要求英國同意直布羅陀海關與歐盟建立關稅同盟並配合西班牙貨物稅，加上後續的簽證、庇護與資訊交換等議題的走向，英國隨即抗議歐盟侵犯主權。

事實上，直布羅陀身為英國14個海外領土之一，由於緊扼地中海進入大西洋的通道又是英國領土與歐陸唯一接壤處，自18世紀初西班牙將該地割讓給英國後，對西班牙而言，一直是外交政策的核心，因此持續與英國爭奪該地主權至今，而直布羅陀在英國脫歐後，西班牙憑藉著歐盟共識決的規則，再次將直布羅陀問題搬上檯面。

而去年底雖然三方有達成共識，賦予歐洲邊境與海岸警衛隊在邊境上的管理權，由於認為賦予了西班牙政府較多權限，英國抗議協議偏袒西班牙，今年三月，三方才再次同意就直布羅陀問題再次展開談判。

雖然歐盟認為這個草案充滿誠意，可以給予居住在邊境兩側的人們最大的方便，英國卻不這麼想，而在這次歐盟提出的新藍圖須經所有歐盟國同意後談判才能繼續的情況下，這同時也意味著，一直懸而未決、與直布羅陀和歐盟貿易關係密切相關的英、歐貿易談判，在此爭議未解決前將無法進行，歐盟與英國的貿易關係仍陷於停滯的局面。