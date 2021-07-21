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日本超商挺台日友好　交通部用台灣美食助攻東奧賽事

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/21 15:03
照片由交通部觀光局提供

照片由交通部觀光局提供

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日本東京奧運即將在7月23日開幕，交通部觀光局東京辦事處與日本超商NATURAL LAWSON合作，於該超商首都圈140家店舖的台灣茶保特瓶、台灣茶包等二處台灣茶專區，設置台日友好一起加油POP廣告，為疫情期間所有賽事、醫療等人員加油。

觀光局表示，NATURAL LAWSON為日系超商LAWSON在首都圈東京、千葉、埼玉、神奈川一都三縣，以女性為客群，訴求健康、自然、有質感風格的超商，雙方合作於夏季7月23日至8月8日期間展開廣告，同時感謝日本贈予台灣疫苗。為了讓消費者購買台灣飲料時，感受台灣的謝意，特別以「台日加油、謝謝」為題，以顯台日友好一起加油，攜手戰勝疫情，共同讓疫情中展開的國際運動賽事更加精彩。

觀光局東京辦事處主任鄭憶萍表示，疫情中舉行的東京國際賽事，代表各國積極以運動促進友誼，也象徵共同抗疫的決心。因為疫情，觀眾無法入場，為替中華隊加油，該辦事處、林家排骨、KKDAY日本支社，也將在7月23日至8月8日期間推出限量500份的台灣加油應援餐，透過預購到店取餐或是外送平台，就能在家吃台灣美食，看賽事，為台灣加油。

加油應援餐內容，除了滷肉飯便當、在日超夯的大雞排、台灣傳統味炸排骨、香腸、黑松沙士、蘋果西打等台灣味外，還有台灣國旗、加油棒、台灣鐵窗花杯墊、觀光文宣等。

日本超商挺台日友好　交通部用台灣美食助攻東奧賽事

照片由交通部觀光局提供
日本
東奧
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