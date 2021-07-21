台北動物園：金剛猩猩家族二寶要取名了 網路命名活動開跑

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北市立動物園因防疫封園後，非洲動物區的金剛猩猩「Iriki」於5月底產下二寶，轉眼即將滿兩個月，園方為寶寶舉辦線上命名活動，民眾可透過臉書貼文對二個候選名字，按「讚(Ringo)」或「愛心(Kijani)」就能參與投票，投票結果將在7/27直播中公布。

台北動物園表示，這次對於金剛家族二寶的兩個候選名「Ringo」與「Kijani」，「Ringo」由波蘭臺北辦事處提出，是為了雄性金剛特意挑選的名字，原意是一種波蘭傳統遊戲，有著可愛好玩、團結合作的意涵，諧音與臺語的「蘋果」相似。

蘋果自12世紀時就在波蘭栽培，品種繁多，是波蘭人最喜歡的水果之一，更代表健康，生命力及長壽的象徵，而在臺灣，蘋果有平安的意味。希望波蘭蘋果能為金剛猩猩及臺灣賜福，平安長壽順利。

▲金剛家族的二寶出生即將滿兩個月，寶寶命名活動開跑。(照片來源：Taipei Zoo)

至於「Kijani」則是由園內照顧金剛猩猩的保育員所提名，按照動物園命名習慣，名字開頭的Ki為延續媽媽名字「Iriki」最後一字，這個名字是綠色的意思，希望藉由綠色這個名字帶出和平的意涵，同時也期望金剛猩猩野外族群、生活環境與生態系能永續發展。

最後，園方表示，線上命名票選活動即日起開跑，民眾於動物園臉書粉絲專頁貼文按「讚(Ringo)」或是「愛心(Kijani)」即可完成投票，留言祝福還有機會參加抽獎，投票結果將於7/27的直播中揭曉，直播當天還有抽獎環節，限定好禮只送不賣，觀看者越多獎品越大。

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▲照片來源：Taipei Zoo提供