Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

台北動物園：金剛猩猩家族二寶要取名了 網路命名活動開跑

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/21 14:18
圖片由Taipei Zoo提供

圖片由Taipei Zoo提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北市立動物園因防疫封園後，非洲動物區的金剛猩猩「Iriki」於5月底產下二寶，轉眼即將滿兩個月，園方為寶寶舉辦線上命名活動，民眾可透過臉書貼文對二個候選名字，按「讚(Ringo)」或「愛心(Kijani)」就能參與投票，投票結果將在7/27直播中公布。

台北動物園表示，這次對於金剛家族二寶的兩個候選名「Ringo」與「Kijani」，「Ringo」由波蘭臺北辦事處提出，是為了雄性金剛特意挑選的名字，原意是一種波蘭傳統遊戲，有著可愛好玩、團結合作的意涵，諧音與臺語的「蘋果」相似。

蘋果自12世紀時就在波蘭栽培，品種繁多，是波蘭人最喜歡的水果之一，更代表健康，生命力及長壽的象徵，而在臺灣，蘋果有平安的意味。希望波蘭蘋果能為金剛猩猩及臺灣賜福，平安長壽順利。

台北動物園：金剛猩猩家族二寶要取名了 網路命名活動開跑

▲金剛家族的二寶出生即將滿兩個月，寶寶命名活動開跑。(照片來源：Taipei Zoo)

至於「Kijani」則是由園內照顧金剛猩猩的保育員所提名，按照動物園命名習慣，名字開頭的Ki為延續媽媽名字「Iriki」最後一字，這個名字是綠色的意思，希望藉由綠色這個名字帶出和平的意涵，同時也期望金剛猩猩野外族群、生活環境與生態系能永續發展。

最後，園方表示，線上命名票選活動即日起開跑，民眾於動物園臉書粉絲專頁貼文按「讚(Ringo)」或是「愛心(Kijani)」即可完成投票，留言祝福還有機會參加抽獎，投票結果將於7/27的直播中揭曉，直播當天還有抽獎環節，限定好禮只送不賣，觀看者越多獎品越大。

相關新聞：

台北動物園：金剛猩猩Iriki母愛滿溢 二寶個性文靜得人疼

台北動物園傳喜訊！金剛猩猩Iriki升格當媽 「呷百二」晉級當哥哥

台北動物園：金剛猩猩家族二寶要取名了 網路命名活動開跑

▲照片來源：Taipei Zoo提供
台北市立動物園
金剛猩猩

相關新聞

台北動物園：金剛猩猩Iriki母愛滿溢 二寶個性文靜得人疼
台北動物園：金剛猩猩Iriki母愛滿溢 二寶個性文靜得人疼
2021/07/07 13:45
台北動物園傳喜訊！金剛猩猩Iriki升格當媽 「呷百二」晉級當哥哥
台北動物園傳喜訊！金剛猩猩Iriki升格當媽 「呷百二」晉級當哥哥
2021/05/28 14:05
迎接夏天！台北市動物園：保育員和金剛猩猩　植栽中鬥智
迎接夏天！台北市動物園：保育員和金剛猩猩　植栽中鬥智
2021/05/24 13:42
台北市立動物園水豚寶寶「車車」今亮相　5月揭曉性別
台北市立動物園水豚寶寶「車車」今亮相　5月揭曉性別
2021/04/05 20:06
【更新】諜對諜~~北台灣落跑紅猴「男道」回家了　市立動物園蔬果誘捕策略奏效
【更新】諜對諜~~北台灣落跑紅猴「男道」回家了　市立動物園蔬果誘捕策略奏效
2021/03/19 15:44

更新時間 : 2021-07-21 15:27 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】「烟花」增強變中颱•7號颱風「查帕卡」降為輕颱 台灣最快21日發海上警報、22日發陸上警報
【更新】「烟花」增強變中颱•7號颱風「查帕卡」降為輕颱 台灣最快21日發海上警報、22日發陸上警報
7/20起第三輪選AZ者將收到簡訊　7/23起170萬人可接種
7/20起第三輪選AZ者將收到簡訊　7/23起170萬人可接種
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
7/13起開放「18歲以上」疫苗接種意願登記！7/16起簡訊通知施打
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
【最新圖解】唐鳳「疫苗施打意願登記預約系統」啟用　台灣指揮官陳時中: 收到1922通知•才可進行預約
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
整理包！四大超商即起開放預約疫苗接種　步驟、優惠一次看
320萬人登記打AZ疫苗　指揮中心：18歲以上3週內全接種可能性高
320萬人登記打AZ疫苗　指揮中心：18歲以上3週內全接種可能性高
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放
台中7/13起「微解封」指引一次看　夜市、電影院、藝文場館、圖書館、私人運動場館等有條件開放