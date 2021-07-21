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台灣7/21增16例本土新冠肺炎　含4例關聯不明　另有5死

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/21 14:10
台灣7/21新增25例COVID-19確定病例，分別為16例本土及9例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。 （取自中央流行疫情指揮中心記者...

台灣7/21新增25例COVID-19確定病例，分別為16例本土及9例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。 （取自中央流行疫情指揮中心記者...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增25例COVID-19確定病例，分別為16例本土及9例境外移入；另確診個案中新增5例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為11例男性、5例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今(2021)年7月12日至7月19日。個案分布以臺北市9例為最多，其次為桃園市5例、新北市2例；其中9例為已知感染源，4例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增5例死亡個案，為2名女性、3名男性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月25日至6月29日，確診日介於5月29日至7月7日，死亡日介於7月15日至7月19日。

台灣7/21增16例本土新冠肺炎　含4例關聯不明　另有5死

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月19日累計公布14,231位確診個案中，已有12,382人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.0%。

指揮中心表示，今日新增9例境外移入個案，均為男性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自菲律賓(2例)、印尼(7例)入境，入境日介於6月24日至7月20日。

台灣7/21增16例本土新冠肺炎　含4例關聯不明　另有5死

指揮中心統計，截至目前國內累計15,478例確診，分別為1,250例境外移入，14,175例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；個案中累計106例移除為空號。

2020年起累計778例COVID-19死亡病例，其中770例本土，個案居住縣市分布為新北市386例、臺北市294例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣10例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
武漢肺炎
境外移入

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更新時間 : 2021-07-21 15:27 GMT+08:00

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