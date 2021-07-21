高雄7/19傍晚下起大雷雨，因短時強降雨宣洩不及，造成多處道路積淹水。（高雄市警察局新興分局提供）中央社 高雄7/19傍晚下起大雷雨，因短時強降雨宣洩不及，造成多處道路積淹水。（高雄市警察局新興分局提供）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）烟花颱風還沒來，高雄已連日豪雨狂炸，造成多處積淹水，引發民怨。高雄市長陳其邁昨(20日) 視察鳳山等區，指示水利局研擬改善對策，尤其鳳山上游澄清湖、小貝湖等加強出流管制。

高雄19日傍晚下起大雨，一名高姓女子冒雨行經鳳山三民路郵局對面停車場時突然倒地不起，送醫急救。目前台電和市府養工處人員已前往查明是否與漏電有關。（高市鳳山警分局提供）中央社

高雄19、20日豪雨不斷，今天(21日) 早上也有一陣大雨，仁武、鳥松、鳳山、三民、前鎮、苓雅、前金、新興、鹽埕、左營、美濃等區，24小時累積雨量均逾100毫米，造成高雄至少23處積淹水災情通報，引發民怨。

有鳳山居民說，每逢汛期，一下大雨就得趕緊架起防水閘門，經常睡不安穩，苦不堪言；也有居民質疑，是否排水系統無法負荷雨量，不希望積淹水成常態。

陳其邁昨到仁武區水管路與義大路口、大樹區九曲路與瓦厝街鐵路涵洞及鳳山區文正路等處視察積水狀況，並指示水利局針對易積淹水區域積極研擬改善對策。

陳其邁並要求針對鳳山各集水分區範圍，檢討調整提升保護標準，積極改善，尤其上游澄清湖、小貝湖等加強出流管制，降低下游鳳山地區排水系統尖峰負荷。

水利局表示，已召開檢討會議，研商短、中、長期改善措施，水利局也會派員至各淹水點了解淹水狀況、收集資料，探討淹水原因進行調查對症下藥。水利局專門委員黃柏棻說，市府有推出防水閘門，需要的市民可提出申請。

另一方面高雄市梓官農會表示，烟花颱風逼近，葉菜類每公斤已從2天前的平均每公斤約10元低價，上漲到每公斤約20元水準；近日豪雨不斷，農民也趁放晴搶收，農會今天(21日) 上午收購增2成。

中央社引述梓官農會供銷主任劉振華說，2天前葉菜類產量大，一度跌到每公斤約10元，這2天聽到颱風要來，葉菜類上漲至每公斤約20元，回到平常價格水準。

此外，高雄19、20日連下豪雨，今天清晨6時許也有陣大雨，但不久後就放晴。劉振華說，不少農民今天上午都趁天晴趕緊採收，今天農會收購量增約2成。

中央氣象局預報23日、24日受烟花颱風及外圍環流影響，南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，山區可能有豪雨或局部豪雨。高雄市農業局提醒農民隨時留意最新天氣資訊，做好田間排水並注意採收安全，以減輕損失。

高雄市政府農業局表示，二期水稻需加強排水，待積水退去，暫時保持排水狀態至植株挺立後，再行灌水；木瓜、番石榴等果樹，適度修剪枝條並清除田間殘枝落果，以免影響田間排水；其他適逢收穫期的蔬果，可適時採收，農業設施則應加強固定。

農業局指出，未來也會持續注意相關天氣變化及農損情況；農民若因颱風豪雨造成農作物損失，可向當地區公所通報，以利公所查報。

「烟花」颱風還沒到台灣•高雄連日豪雨狂炸、多處積水 農民搶採收•葉菜類價格回穩