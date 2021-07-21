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選手染疫、泡泡破滅 官方不排除最後一刻停辦東京奧運

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/21 11:53
東京奧運網球場館（圖／AP）

東京奧運網球場館（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）東京奧運23日就要開幕，但隨著選手染疫事件頻傳，連贊助商都不參加開幕式，東奧組委會秘書長武藤敏郎20日暗示，不排除在最後一刻取消奧運的可能性。

路透報導，在一場記者會中，被問及取消奧運此選項時，武藤稱將密切關注染疫人數，並與其他主辦單位保持聯繫。他強調，會針對疫情變化召開五方會談，商討因應策略。言下之意，他並未排除停辦的可能性。

然而，一名東奧發言人稍後表示，主辦方仍會致力讓賽事成功舉行。日前國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）也展現勢在必行的決心，稱停辦從來不是選項，並保證賽事「安全無虞」。

然而，7月1日至今，已有67名奧運相關人士確診新冠肺炎（COVID-19），其中不乏選手，而主辦方標榜的「防疫泡泡」也早已破滅，從日媒披露的機場、飯店防疫亂象可見一斑。

本屆奧運的多家贊助商已紛紛放棄出席開幕式，包括Panasonic、富士通（Fujitsu）、日本電氣（NEC）。面臨排山倒海的民怨，主要贊助商豐田汽車（Toyota Motor）亦宣布不會在日本國內投放奧運電視廣告。

這場疫情籠罩的奧運，究竟能否順利舉行，首個挑戰或許是明（22）日展開的奧運足球預賽。在男子賽事方面，東道主日本將對上南非隊，然而南非能否「湊齊」11名球員上場，恐怕還是個問題。根據CNN，南非隊有2名選手、1名代表團成員染疫，是選手村爆發疫情之首例，全隊被迫隔離。

延伸閱讀：
日本機場、飯店亂象百出 東京奧運「防疫泡泡」已成泡沫？
奧運
東京
東京奧運
日本
選手村
COVID-19
染疫
南非

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