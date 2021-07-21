新冠疫情反覆　玫瑰女孩當心「罩」出酒糟危「肌」

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】全台新冠肺炎累積個案數至今已經超過13000人，在新冠疫情籠罩下，口罩已成為國人日常生活必需品，配戴口罩更是防疫措施中相當重要的一環。但長期戴口罩可能會對玫瑰斑(酒糟)患者的皮膚有所影響，像是因為口罩磨擦使皮膚更敏感或表皮受損、因熱氣及水氣造成皮膚油脂過度分泌，導致臉頰及下巴容易泛紅、或丘疹膿皰越來越嚴重。

肌膚反覆泛紅 原來是臉上藏了百隻以上的蟲蟲

一名在紡織廠工作的邱小姐，原本皮膚狀況都很穩定，不過因國內疫情升溫，長期戴口罩加上工作環境悶熱，使得她酒糟發作，起初至他院診斷為脂漏性皮膚炎，透過類固醇治療都沒有改善，反而泛紅更嚴重。後來經莊禮謙醫師的檢驗，在顯微鏡底下發現她每平方公分的皮膚竟有100多隻螨蟲，十分嚇人，也確診是蠕形螨蟲所引起的酒糟性皮膚炎，後來使用抗螨蟲藥物治療加上正確保養，皮膚泛紅的症狀已逐漸改善。

玫瑰斑俗稱酒糟 不易診斷恐被誤診

莊禮謙醫師說明，玫瑰斑即是大眾一般俗稱的酒糟，臨床上可分為紅斑血管擴張型、丘疹膿皰型、鼻瘤型及眼睛型，常見的症狀如面部雙頰熱潮紅、反覆發作後會有持續性的紅斑，甚至合併有微血管擴張、灼熱腫脹感及乾燥脫屑等，並且可能會出現如青春痘般的丘疹膿皰，所以常被誤認為青春痘、濕疹、脂漏性皮膚炎等。

酒糟致病因子與治療方式多元 對症下藥可改善

酒糟致病因子很多，包含免疫機制異常、紫外線、外界刺激、心理壓力、血管功能異常、臉部微生物及寄生蟲(蠕型螨蟲)過度增生等。莊醫師提到，目前酒糟可以透過口服或外用藥物、雷射及脈衝光等治療，治療期間能以皮膚檢測儀偵測血管擴張的程度來追蹤治療的成效。近年來，蠕型螨蟲在酒糟治療佔重要的地位，也根據臨床經驗指出，抗蟎蟲藥膏可改善蠕形蟎蟲過度增生導致的酒糟惡化，通常使用2至3個月，約有7至8成以上的酒糟患者可以得到改善。

需長期抗戰！ 及早驗蟲、適當保養戰勝酒糟

酒糟是一個複雜且需要長時間治療的疾病，建議提早檢驗螨蟲，對症下藥治療。莊醫師也提醒，防疫期間，配戴口罩人人有責，酒糟患者在獨處時，可以在保持社交距離的前提下，脫下口罩讓皮膚透透氣，或是選擇較為透氣的醫療級口罩；若因流汗、熱氣導致口罩濕掉，也盡可能地更換新的口罩；此外，適當的清潔臉部也可以降低酒糟惡化的可能性，不過要避免過度清潔與保養，才能提升皮膚的保護力。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=50740

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