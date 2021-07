驚悚！中國河南降世紀暴雨 各地水淹及腰已致12人死亡

(台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導)中國河南省20日面臨世紀性暴雨,河流和水壩水位暴漲導致潰堤,釀成十幾個城市水淹及腰,已有10萬多人被移置避難所,以及12人死亡。

鄭州市防汛抗災指揮部週二(20日)發布緊急通知,表示現在的防汛抗災形勢十分嚴峻。這是當地逾千年來首見的最高降雨量。根據路透社,當地商店、醫院已失去供電,甚至有大量民眾被困在水淹及胸的地鐵車廂裡。

由於這幾日的雨量來得太快,河南各地已有許多河流與水庫暴漲潰堤,使得當地洪災更嚴重。根據政府宣告,位於鄭州市西邊的洛陽市有個水壩在一夜之間出現20米的裂縫,隨時可能崩塌。

中國領導人習近平今(21日)於官方媒體發表聲明,證實河南省有部分河水流量超標、水壩倒塌、鐵路停駛、航班取消,這場洪水已造成大量人員傷亡與財物損失,防汛工作越來越困難。

根據美國之音的報導,這場世紀暴雨源自於中國1000公里外的煙花颱風,與副熱帶高壓氣流引導,大量水汽在河南集結成極端強降雨。

在社群媒體上可以看到當地民眾上傳的影片,人們擠在灌滿水深及腰的地鐵車廂裡,還有地鐵站瞬間湧入大量奔騰混濁洪水的畫面,可謂驚悚且險象環生。目前有很多民眾被困在停水、停電的家中,靜待情況緩解。

