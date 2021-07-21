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驚悚！中國河南降世紀暴雨 各地水淹及腰已致12人死亡

這場世紀暴雨源自於中國海外煙花颱風帶來的效應，導致水壩潰堤，當地商店、醫院已失去供電，甚至有大量民眾被困在水淹及胸的地鐵車廂裡。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/21 11:55
中國河南省20日迎來千年首見暴雨，導致市區嚴重洪災，水淹及腰。（圖/路透社）

中國河南省20日迎來千年首見暴雨，導致市區嚴重洪災，水淹及腰。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中國河南省20日面臨世紀性暴雨，河流和水壩水位暴漲導致潰堤，釀成十幾個城市水淹及腰，已有10萬多人被移置避難所，以及12人死亡。

鄭州市防汛抗災指揮部週二（20日）發布緊急通知，表示現在的防汛抗災形勢十分嚴峻。這是當地逾千年來首見的最高降雨量。根據路透社，當地商店、醫院已失去供電，甚至有大量民眾被困在水淹及胸的地鐵車廂裡。

由於這幾日的雨量來得太快，河南各地已有許多河流與水庫暴漲潰堤，使得當地洪災更嚴重。根據政府宣告，位於鄭州市西邊的洛陽市有個水壩在一夜之間出現20米的裂縫，隨時可能崩塌。

中國領導人習近平今（21日）於官方媒體發表聲明，證實河南省有部分河水流量超標、水壩倒塌、鐵路停駛、航班取消，這場洪水已造成大量人員傷亡與財物損失，防汛工作越來越困難。

根據美國之音的報導，這場世紀暴雨源自於中國1000公里外的煙花颱風，與副熱帶高壓氣流引導，大量水汽在河南集結成極端強降雨。

在社群媒體上可以看到當地民眾上傳的影片，人們擠在灌滿水深及腰的地鐵車廂裡，還有地鐵站瞬間湧入大量奔騰混濁洪水的畫面，可謂驚悚且險象環生。目前有很多民眾被困在停水、停電的家中，靜待情況緩解。
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