亞洲生技大會開幕！副總統：促進國際合作 提升臺灣對全球健康福祉貢獻

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）順應疫情發展，2021亞洲生技大會(BIO Asia–Taiwan 2021) 今(21)日舉辦線上開幕典禮，台灣副總統賴清德致詞時表示，新冠肺炎(COVID-19)疫情影響了全世界，亞洲也不例外。展望未來，如何藉由這次危機，繼續超前部署、全面檢視臺灣的防疫體系，盤點我國生技產業的優勢與劣勢，為下一次危機預做準備，他認為這將是我們在亞洲努力的重點。

賴清德還說，如同今年亞洲生技大會主題「疫情中生技產業再出發 (A Brave New Era for Biotechnology) 」所彰顯的，因應COVID-19疫情，台灣在亞洲要努力提升防疫篩檢能量及疫苗研發生產製造，積極整合各界的防疫研發技術，以期在全球疫情管控、預測防護、醫藥品供應等各方面，都能成為未來防疫的堅強後盾。期盼透過這次大會，強化亞洲生醫產業發展，促進國際合作，讓臺灣在世界生醫產業中，扮演更積極的角色，進一步提升臺灣對全球健康福祉的貢獻。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年邀請百餘位重量級講者聚焦5大主題，分別為全球抗疫(Combating Pandemic)、先進療法(Advanced Therapies)、精準醫療(Precision Medicine)、數位醫療(Digital Health)、及投資與區域合作(Investment & Collaboration)，進行演講，論壇會議更安排14個議程、吸引逾1,300位來自全世界參與註冊，當中有三分之一為國際人士，在線上展覽的部分則有300多家廠商參與。

全球生技協會(BIO)總裁Michelle McMurry-Heath表示，新冠疫情讓我們再次看見生醫的重要性，疫情爆發以來，全球已有17個疫苗發展計畫及後期臨床試驗出現。她也期望本次大會中所的討論，將有助於未來相關防疫研發和政策制定。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳表示，新冠肺炎疫情突顯了生物醫藥產業在生態系統中的重要性，生物科技是台灣的戰略產業之一。2020年台灣生物科技產業營業額突破了新台幣6,000億元，較2019年成長7.4%，儘管受到疫情影響，生技產業的投資額也達到新台幣697億元，較2019年成長26%，其中製藥領域為216.68億元，醫療器材領域為285.64億元，應用生技領域為194.76億元。

吳忠勳還說，行政院國家發展基金截至2019年底已投資15家生技公司與 26 家生技創投事業，投資額為新臺幣133.5億元。而截止2020年底，台灣有124家上市櫃生技公司，營收為新台幣2,706億元，創下歷史新高。另外還有62家生技公司登錄於興櫃市場，18家生技公司已在台灣證交所掛牌。

2021年亞洲生技大會(BIO Asia–Taiwan 2021)，包含展覽、論壇、商機媒合、公司展望說明會，均以全線上(Online)方式如期於7月21-25日舉行，唯現場實體展覧，將延至今年11月4日至7日於原場地台北南港展覽館二館舉辦。目前已有來自美國、加拿大、巴西、英國、法國、德國等 17 個國家地區報名，另外也有歐美亞澳的廠商參與線上展覽與公司展望說明會。

▲全球生技協會(BIO)總裁Michelle McMurry-Heath. (圖片翻攝自Taiwan BIOyoutube)

▲圖片由亞洲生技大會提供

相關新聞：

臺灣疫情中尋求國際合作 亞洲生技大會：全球專家研討後疫苗防疫策略

台灣續防疫 2021亞洲生技大會7/21如期舉行