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鴻海、台積電洽購BNT疫苗18歲以下能打？疾管署：將申請擴大使用對象

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/21 10:40
BNT疫苗是目前唯一青少年可接種的COVID-19疫苗，但國內專案進口EUA僅限18歲以上。（圖取自twitter.com/BioNTec...

BNT疫苗是目前唯一青少年可接種的COVID-19疫苗，但國內專案進口EUA僅限18歲以上。（圖取自twitter.com/BioNTec...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導） 鴻海、台積電日前洽購BNT疫苗，最快9月底到貨，由於BNT疫苗是目前青少年唯一可施打的COVID-19疫苗，但國內專案進口EUA僅限18歲以上。疾管署長周志浩20日晚間表示，未來疾管署將申請擴增適應症，將12到18歲青少年列為使用對象。

鴻海暨永齡基金會、台積電日前成功合購1000萬劑輝瑞BNT疫苗，最快9月底後可依序送抵台灣捐贈國人使用。BNT疫苗是目前唯一臨床試驗證實，可供12歲以上青少年接種的COVID-19疫苗，但衛福部食藥署先前核准的緊急使用授權(EUA)接種對象為18歲以上成人。

中央社引述衛生福利部疾病管制署署長、中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩接受媒體聯訪時的說法，一定會將12歲到18歲青少年列為BNT疫苗的接種對象，請民眾放心。

周志浩說，民間購買BNT疫苗案目前仍在進行中，未來採購程序進行到一定階段時，會由疾管署向食藥署提出專案輸入許可，屆時也會一併申請擴增適應症，將12歲到18歲青少年列為使用對象。

不過，稍早前，衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅在記者聯訪時說，已提醒業者提出BNT疫苗擴增適應症申請。

媒體詢問是否由輝瑞大藥廠送件，吳秀梅說，是與上海復星接洽。媒體進一步確認上海復星是否會先將資料交給鴻海與台積電，再提供給食藥署，吳秀梅表示，上海復星會直接給食藥署，不涉及捐贈方。

她說，因為資料都是機密的（confidential），不會透過捐贈方，申請資料會由代理商上海復星醫藥遞交，目前資料還沒來，但已在準備中，相信會很快送件。
BNT疫苗
青少年
鴻海
永齡基金會
台積電

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更新時間 : 2021-07-21 11:31 GMT+08:00

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