烟花颱風將侵襲台灣 農委會籲請農漁民及早防範

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）據中央氣象局報導，中度颱風烟花明(22)日起逐漸接近臺灣東北部近海及陸地，對臺灣鄰近海域及陸地將構成威脅。農委會將持續透過臉書提供氣象預報影音服務，該會呼籲農、漁民應及早著手防災、減災整備工作，隨時掌握天氣相關資訊。

針對烟花颱風可能帶來的農業災損，農委會籲請農、漁民及早採取相關防範措施，並減少損失。在蔬菜生產方面，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，若已到收穫期應儘速採收，以減少損失，大宗蔬菜如甘藍、結球白菜等，請農民團體協助農民將增加採收蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。

適逢生育期的瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏，採用設施栽培者應檢視生產設施，注意其結構安全，如有破損應及早維修。

在果樹生產方面，果樹應強化支柱及排水設施，已屆採收期之水果，如香蕉、木瓜、番石榴等果品，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求，秩序供貨。正值果實發育期之水果，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象。

在漁業方面，農委會呼籲養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。海上箱網養殖業者應檢修框架、浮球、網片，妥為固定纜繩。定置網業者亦應加強網具、船舶等安全，停泊漁船加強繫纜。海面上作業船隻應留意收聽最新氣象資訊，同時與各地區漁業電臺保持密切聯繫。

在水土保持方面，相關單位將持續關注氣象資訊，監測各地區降雨，適時發布土石流紅黃色警戒，嚴防山崩、土石流及地層滑動等災害，預先準備災害防救應變措施，如有實施緊急水土保持處理之需要時，請洽水土保持局之土石流災情通報免付費電話：0800-246246。

在農田水利方面，農田水利署各管理處將加強防汛整備工作，確保設施運作正常，並加強清淤檢查作業，掌握閘門適切開關時機，讓大雨期間排洪順暢，以降低淹水及災害發生風險，確保民眾生命財產安全。