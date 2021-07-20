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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高端疫苗取得EUA惹議，外界籲公布錄影。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天(20日) 說，專家也怕被獵巫，希望透過不公開錄影讓專家暢所欲言，強調會在去識別化後公布會議紀錄。

另一方面針對國民黨主席江啟臣今天(20日) 告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅；民進黨發言人顏若芳反批，江啟臣無視6月份朝野通過的決議，睜眼說瞎話，扯防疫後腿。

高端疫苗研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗近日通過衛生福利部食品藥物管理署緊急使用授權（EUA）審查，將可專案製造供緊急使用，但因審查過程不公開，也令各界存疑。

有媒體詢問，美國審查疫苗EUA時，一律採取公開會議錄影方式，確保審查透明，台灣為何不比照辦理。

陳時中今下午在疫情記者會中表示，每個國家制度各有不同，公開、不公開各有利弊，若討論過程全面公開，專家顧忌可能比較多；相較之下，不公開比較能夠讓專家暢所欲言，充分討論。

陳時中說，台灣之所以選擇不公開，主要是專家學者不希望被獵巫，因此都希望不要公開，前陣子外界要求公布會議錄影時，指揮中心也曾婉拒，但強調所有會議紀錄將在去識別化後對外公告。

外界質疑，外國是否也有疫苗還未通過三期臨床試驗就給予EUA的先例，台灣既已陸續取得國際大廠疫苗，是否仍有緊急授權疫苗的必要。

陳時中表示，就他所知，沒有任何國家等到疫苗三期試驗通過才給予EUA，已知的幾個大廠都是完成二期並進行三期試驗，等到三期期中報告出爐、經專家審閱就給予EUA，台灣則是進行二、三期連接計畫，以確保安全性，因此收案人數也較傳統二期多。

在確效方面，陳時中說，目前已有愈來愈多國家採用免疫橋接方式確效，但除了台灣，還沒有國家正式以免疫橋接核准EUA。

陳時中指出，目前全球疫情仍在往上攀升階段，無法預測什麼時候會突然出現大規模疫情，疫苗也是有人認為夠、有人認為不夠，政府必須做好整體規劃，一方面採購疫苗並希望能如期到貨，但若遇上空缺時，還是有緊急授權疫苗的必要。

陳時中說，綜觀全球過去一年的經驗，疫情一旦爆發後就無法完全控制，只能盡量把各種防疫措施做好，近期將由衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家討論高端疫苗使用的方向與族群。

對於國民黨團質疑高端疫苗審查，今天按鈴告發多名衛福部官員。陳時中表示，提告雖是公民基本權利，但可能讓做事的人心灰意冷，認為此行為不好。

國民黨團今天質疑高端疫苗審查過程全照政治劇本演出，國民黨主席江啟臣、黨團總召費鴻泰等人前往法院按鈴告發衛福部長陳時中與食藥署長吳秀梅。

陳時中今下午在疫情記者會中表示，提告是公民的基本權利，但他相信法院是公正單位，他認為，這樣的行為恐「讓實際從事的人心中心灰意冷」，認為此行為並不好。

針對各界認為指揮中心對於高端疫苗EUA通過決議說明的不清楚，陳時中再次說明，審議會議一共有21名專家與會，15人有條件同意、3人完全同意、1人要求補件、1人不同意，有條件同意的專家，主要要求提供安全驗證報告以及國內外保護效益報告。

陳時中指出，食藥署也要求高端疫苗在取得EUA的一年內，做好完備的後市場監測資料，政府也會主動性監測，畢竟這次通過的是EUA，一旦有任何狀況不對，隨時可能暫停或取消EUA。

民進黨反批國民黨政治操作

高端COVID-19疫苗通過緊急使用授權（EUA）、獲衛福部核准專案製造。國民黨團今天表示，審查過程全照政治劇本演出，並且按鈴告發衛福部長陳時中與食藥署長吳秀梅。

民進黨發言人顏若芳表示，立法院6月18日朝野就通過決議，COVID-19疫苗緊急授權的專家會議，於審查結果公布後2週內將其會議紀錄去識別化後公布；而昨天指揮中心才公布高端疫苗通過EUA，江啟臣就急著抹黑、政治操作，甚至無視國民黨自己在6月份通過的決議，明顯是睜眼說瞎話。

顏若芳指出，國民黨以疫苗與疫情作為政治攻防議題，用錯誤資訊誤導民眾；國民黨去年說全力扶植國產疫苗，現在卻說國產疫苗不好；之前質疑疫苗買太貴、買太多，現在說不論價格多少都買，還批評之前買太少；在沒有科學證據下唱衰AZ疫苗，又自組AZ特戰隊打特權疫苗；國民黨對疫苗的態度前後反覆、矛盾，把疫苗當作政治籌碼操作、扯防疫後腿。

顏若芳質疑，正當全世界都在防疫，有哪個在野黨主席把自己國家的防疫指揮官告上法院，唯獨想連任黨主席的江啟臣。疫苗是科學問題，也是重要戰略物資，國民黨應尊重科學、專業，請江啟臣回去好好看一下6月份通過的朝野決議內容，不要為了自己的主席連任政治作秀、政黨私利，對疫苗潑髒水。

台灣國產高端疫苗審查不公開•陳時中：專家怕被獵巫 民進黨反批國民黨提告「扯防疫後腿」

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