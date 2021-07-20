黑心企業「鼎群科技」出售偽製快篩試劑•不法所得逾200萬　商品流入台灣公司行號、醫院及藥局

代工製造快篩試劑的鼎群科技股份有限公司，涉冒用三鈺公司名義對外販售快篩試劑套組，檢警日前到位於桃園的鼎群工廠查獲配件包成品137包（每包... 代工製造快篩試劑的鼎群科技股份有限公司，涉冒用三鈺公司名義對外販售快篩試劑套組，檢警日前到位於桃園的鼎群工廠查獲配件包成品137包（每包內有2瓶裂解液）、快篩試劑8萬多劑。（高雄地檢署提供）中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高雄地檢署查獲幫藥商代工製造新冠病毒快篩試劑的鼎群科技，涉取得快篩試劑配件「裂解液」後，再和快篩試劑包在一起假冒合法套組販售，不法所得200萬以上，該公司副總訊後請回。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情爆發，國內快篩試劑需求大增，高雄地檢署接獲假快篩試劑流入市面情資，立即組成防疫處理小組調查，進而查出代工製造快篩試劑的鼎群科技股份有限公司涉冒用三鈺公司名義對外販售快篩試劑套組。

專案小組調查，鼎群科技民國109年起接受藥商三鈺科技股份有限公司委託代工製造「三鈺新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑」，但鼎群科技卻利用本土疫情爆發，快篩試劑需求大增之際，在未經衛生福利部核准，違反產品銷售代理合同下，從今年（110年) 5月起私下取得快篩試劑配件「裂解液」。

鼎群取得裂解液後，又私自截留部分代工生產的快篩試劑產品，並包裝假冒為合法快篩試劑組合，以單劑新台幣189元、配件包每包300元不等，對外販售流入公司行號、醫院及藥局。

中央社報導，專案小組向高雄地方法院聲請搜索票後，14日前往位於桃園市大園區鼎群公司工廠查獲配件包成品137包（每包內有2瓶裂解液）、快篩試劑8萬多劑，目前初估不法所得達200萬元以上。

檢方搜索後，依違反醫療器材管理法通知鼎群科技副總51歲蔡姓男子到案說明，蔡男初步坦承犯案，檢方訊後飭回。

高雄地檢署呼籲，疫情嚴峻，各項防疫物資需求量大增，因快篩試劑套組未經合格檢驗，且配件成分不明，危害國人生命健康安全甚鉅。針對各式偽劣快篩試劑、黑心防疫商品，檢方必定嚴格查緝。民眾如發現有偽劣試劑或黑心商品對外販售，可勇於向檢、調、警、衛生主管機關檢舉。