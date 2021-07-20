HOTEL COZZI和逸飯店首推「訂閱制服務」

國泰飯店觀光事業以結合工作、生活、出遊三方位居住體驗為出發點，攜手旗下和逸飯店‧台北民生館/台南西門館/高雄中山館和COZZI Blu和逸飯店‧桃園館全台4間飯店，推出「訂閱制住房專案」，提供旅客30天內自由選住3日5,399元 / 住5日 7,999元 / 住7日9,999元等三種訂閱方案，可雙人入住、附飯店精緻早餐和免費升等，再享30天內不限次數免費使用飯店THE Lounge空間。和逸飯店「訂閱制」為旅客開啟極大化彈性與超值感受，無論入住天數、跨城市需求、服務範疇和多元使用目的等，皆一次滿足，2021/8/31前可預訂體驗。

專屬訂閱制服務 讓和逸飯店成為最舒適的第二個家

為提供更細膩服務，和逸飯店採用國外商業服務模式「訂閱制住房專案」，讓旅客可依需求自由訂閱三種入住方案：3日5,399元 / 5日 7,999元 / 7日9,999元，適用於和逸飯店‧台北民生館/台南西門館/高雄中山館及COZZI Blu桃園館全台4間飯店據點，平均每房每晚最低不到1,500元，相當划算！自訂閱起30天內，不限平假日，可選擇連續入住同一家飯店、跨館入住、或分別於不同天入住，不僅享有超值房價，使用上更具彈性，即日起至2021/8/31接受預訂，2021/9/30前皆可入住。(上述房價皆已含服務費和稅金)

以訂閱3日5,399元方案為例，旅客會獲得專屬「訂閱制護照」，憑護照預定入住第一家飯店後，再依個人出遊計畫、天數和到訪城市，30天內彈性規劃入住第二晚和第三晚(專案使用期限至2021/9/30止)。訂閱制除提供雙人入住、享用飯店精緻早餐外，若訂閱5日和7日方案可再免費升等房型，單晚最高可享價值約8,800元的雙人房！除了入住服務，訂閱者本人另享30天內不限次數、每日8小時內免費使用和逸飯店內舒適的THE Lounge公共空間與服務。

和逸飯店「訂閱制住房專案」更結合AMAZZING CLUB會員服務，強化現有25萬飯店會員專屬禮遇，凡會員訂閱期間均享餐飲折扣和點數累積，無論身在台北、桃園、台南或高雄，在不同都市間，都能充分體驗和逸飯店為顧客打造的相同尊榮服務。

和逸飯店開啟最合心意的旅程

秉持親切有溫度的服務而備受旅客肯定的和逸飯店，擁有位處市中心精華區段及交通便利優勢，有著讓人充分舒心放鬆的空間和設施，因此無論是商務出差，或是想感受有如回到家溫暖親切的旅人，和逸飯店都能滿足不同的客群需求！

從台北都會精華區緊鄰捷運站的和逸飯店·台北民生館、台北忠孝館，到坐落於桃園高鐵特區集結全方位遊憩體驗的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，往南到府城市區熱門的親子主題飯店和逸飯店·台南西門館，以及可俯瞰港都高空美景的和逸飯店·高雄中山館，從北到南，都是規劃不同旅程的最佳選擇。