微解封放風去！ 台南大員皇冠假日酒店推安心長住旅行

政府發布微解封後，大家終於可以稍微走出門，到戶外放放風、散散心！台南大員皇冠假日酒店聽到大家的心聲，也知道大家好想度假去，又不想到空間太狹窄的地方，即日起至2021年8月31日止，特別推出「住越久省越多」長住專案，每房需至少連續入住5晚，標準費率(含早餐)專案與洗衣服務皆享8折優惠。「饗樂一夏」住房專案，每房需至少連續入住2晚，以標準費率加價1元起，即可獲贈早餐。「法鬥主題房」每房4,880元起，讓萌發可愛的法鬥療癒您。「旅遊同業」則是獨享平日優惠每房3,200元起，快快啟動您解封之旅吧。

三級警戒至今超過兩個月了，在大家的努力下，疫情漸有趨緩，國人寄望7月26日過後就能如期降級，讓防疫悶在家2個多月民眾轉換心情，在兼顧防疫的準則之下，也能安心出門旅行。台南大員皇冠假日酒店推出多項住房專案，滿足不同旅遊需求的您。

位於鹽水溪出海口南岸的台南大員皇冠假日酒店，放眼望去是一望無際的台江國家公園，寬廣的場域，讓自然生態、綠色廊道、無邊際海洋陪您好好來解封，享受大口深呼吸、大開步伐散步，或沿著鹽水溪騎乘自行車觀賞日落等，都讓人身心感受到無比的美好。酒店的每一間客房皆為獨立空調，100%外氣循環，也會導入室外新鮮空氣，加上酒店全方位的防疫措施，提供您最安心的旅宿保護。所有客房內都有大型浴缸，讓疫情不能去游泳池或是三溫暖，也能在客房內自在享受親水樂趣。迎接微解封，台南放風去，旅行好安全。

迎接微解封，台南大員皇冠假日酒店即日起至2021年8月31日止，推出「住越久省越多」長住5天專案，每房須至少連續入住5晚，標準費率(含早餐)專案享8折優惠，連續入住日最後1天為8月31日，入住期間，享元素餐廳午餐或晚餐8折優惠，須另加原餐價10%服務費；酒店洗衣服務8折優惠。「饗樂一夏」連住2晚住房專案，每房需至少連續入住2晚，以標準費率加價1元起，即可獲贈早餐。但不適用所有套房房型，餐飲不可退還、不可延期、不可兌換現金。

「法鬥主題房」每房4,880元起，含2客早餐、法鬥房卡鑰匙圈2張(價值300元)、法鬥手工餅乾1組(4片價值500元)、法鬥萬用小提袋(價值490元)。無論是名畫篇、台南景點篇、運動篇，還是蘭花篇，可愛、搞笑、歡樂的法鬥，都能讓您有意想不到的驚喜趣味。「旅遊同業」則是獨享平日優惠每房3,200元起，平日（週日至週四）期間入住，雙人房3,200元起、四人房4,200 元起，含翌日早餐。

此專案適用對象為旅行社員工、飯店員工、航空業人員，辦理入住時，需出示本人身分證件及公司員工證或名片。可享優悅會積分，每日限量5間，每人每次最多可預訂2間，亦不得與其他優惠並用。以上任一住房專案皆須配合疫情規範，供餐方式僅提供外帶餐盒回房內食用。價格需另加5%營業稅與10%服務費。訂房專線：06-391-1858。