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日本機場、飯店亂象百出 東京奧運「防疫泡泡」已成泡沫？

泡泡是美好的，在還沒成為幻影之前

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/20 18:06
東京機場入境者篩檢導引（圖／AP）

東京機場入境者篩檢導引（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）東京奧運23日開幕迫在眉睫，但日本知名公衛專家澀谷健司今（20）日警告，所謂「防疫泡泡」早已破滅，選手村疫情恐有蔓延至一般老百姓的可能性。

綜合路透朝日新聞報導，今年東奧選手村約有1萬1千人入住，18日爆出頭一起參賽者在選手村染疫事件，而自7月1日至今，獲准參與本次體育盛會的人士中，已有67人確診。

曾任倫敦國王學院人口健康研究所所長的澀谷健司倫敦憂心，選手村、奧運住宿地點，甚至相關人員與民眾的互動，都可能釀成群聚感染。他認為邊境檢測不力、人員行動無法確實管制，恐加劇新冠肺炎（COVID-19）變種病毒株Delta傳播風險。

隨著奧運本周就要開幕，過去這個禮拜，亂象叢生，機場導引奧運代表團的動線一團亂，泡泡根本早已破了。有巴西代表團在機場拍自拍照，與其他旅客「擊拳問候」，根本不受控。

又，許多獲聘接機、擔負「聯繫」責任的人員，發現出大廳時，大團清楚好接，但小團往往會與一般旅客混在一起，更別提臨時取消行程或突然新增的人員，對防疫工作增添了多少麻煩與漏洞。

鏡頭轉向外籍記者、贊助商下榻的飯店。員工抱怨，要確實執行防疫規定，實在窒礙難行。根據奧委會防疫守則，奧運相關訪客在停留日本的前14天內，須先取得許可，才能搭乘大眾運輸與外出，但飯店員工無從得知其入境日期，誰又能落實此一規範？至於要做到海外與本土旅客分流，更是癡人說夢，許多旅社既無人力也無物力能確保過程沒有破口。

一名邊境官員坦言，所謂的泡泡，徒有其名，要想將奧運代表團與一般旅客確實區隔，難如登天，儘管國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）上週才信心滿滿表示，在日本的隔離與篩檢措施下，奧運參與者傳染給大眾的機率是「零」。

儘管官方已下令，東京在整個奧運期間，都會在緊急狀態中度過，但疫情仍極為嚴峻，光是17日，東京就通報了1,410例，創6個月以來的新高。公衛專家示警，季節性因素、人員流動增加、加上Delta作祟，到了8月，東京單日確診數恐飆破2千例，使其醫療體系瀕臨崩潰邊緣。

根據國網中心COVID-19全球疫情地圖，截至18日，日本已施打了7千萬劑左右，約33.71%的人口至少接種了一劑，但在先進國家中，此一比例並不算高。全國接種速度雖於6月開始急起直追，但近來因疫苗量與後勤問題，腳步又開始拖緩。

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