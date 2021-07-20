新北2萬名國小教職員工接種疫苗20日開打 齊心守護健康

新北市自7月20日起各國小第一階段造冊之教職員工 進行專案施打COVID-19公費疫苗， 此次獲教育部核定施打人數近2萬人， 除新北市所屬國小在職教職員工外， 也包含外縣市登記於新北市施打的教師，規模人數最多、全國最大， 市長侯友宜特別到雙和靜思堂施打站， 關心教師接種疫苗情況並向工作人員表示感謝。

市長侯友宜表示，針對此次教師施打疫苗專案共開設4個注射站，2 0日至23日在4個專案施打站開打，為維護教職員工身體健康， 也要確保開學後學童的安全。新北市接獲中央核定名冊後， 立即規劃時程、人力及場地等相關措施， 同時製作注意事項讓教師們參考。本次施打除了新北市教師， 也包含鄰近縣市的特殊教育學校教師， 以及其他縣市登記於新北市施打的教師。新北市展現不分你我， 一同展現防疫的決心，齊心攜手守護大家的健康。

教育局指出，本次採安排教職員工專屬注射站， 係因集中施打效率高，可於最短時間完成教職員疫苗接種， 並掌握全體教師接種情形，及早提升免疫力。另外， 考量一般施打站需服務「1922專案」民眾，額外量能有限， 如採與民眾共用恐大幅延長教職員工施打期程， 因此以專案注射站方式執行接種作業。

本次國小教職員工接種專案，偕同3家專責醫院設置4處注射站分流 施打，分別為佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院(施打場地為雙和 靜思堂)、新北市立聯合醫院(施打場地為二重國小及大觀國中)及 財團法人天主教新店耕莘醫院(施打場地為北新國小)等醫院。

教育局表示，本次國小教職員工施打疫苗， 有賴醫護人員及學校工作人員全力支持， 才能立即安排教師施打專案。本次施打對象為各國小將於110學年 度任職之教職員工，未及納入本次施打名冊內之教職員工， 例如新聘任代理代課教師、課後照顧或社團教師等， 後續將依照教育部指示進行第二階段的造冊， 並規劃時程安排接種工作。教育局提醒， 請本次施打疫苗的教職員依指定時段及地點前往接種疫苗， 以節省等候的時間。

照片來源：新北市教育局提供