水產加工食品百百種 生鮮熟凍都宅配到府

富基漁港攤商推出的低溫宅配煮熟之海鮮拼盤，精選在地優質海鮮食材，煮熟後打包宅配到府！(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供) 富基漁港攤商推出的低溫宅配煮熟之海鮮拼盤，精選在地優質海鮮食材，煮熟後打包宅配到府！(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

防疫期間在家煮， 新北市政府漁業處之前為民眾介紹了相當多家鮮魚防疫組合宅配店家 ， 這次再度精選各店家生鮮魚貨及加工水產品特色介紹一番讓大家嚐鮮 ，包括富基攤商Q彈的鳳螺、九孔與萬里蟹， 還有三重示範魚市場網路商城販售的思慕魚薯薯及滴魚精， 都是非常優質的漁產品與加工品，心動不如馬上行動，先買先嚐。

北海岸優質魚貨在富基，萬里蟹、鳳螺跟九孔超美味

富基漁港位於臺灣極北方，左臨萬里蟹重要的「西北漁場」， 右臨臺灣東北角及彭佳嶼漁場，漁業資源首屈一指，這次因應疫情， 富基攤商推出3種宅配熟蟹懶人包供民眾選擇， 皆是精選富基漁港代表魚貨，如萬里蟹，將花蟹清洗凍暈後， 隨即清蒸至恰當好處，蟹肉飽滿清甜，蟹汁濃郁； 再來還有特色商品鳳螺，鳳螺汆燙後保留Q彈極鮮的口感， 再與大量胡椒鹽伴炒一下，台味滿分的「椒鹽鳳螺」就誕生， 還有來自東北角純淨海水養殖的九孔， 內臟呈現黃綠色代表的是天然藻類餵養，一口吃下，濃郁海味與Q彈 的肉質，配鹽配五味醬再搭一口啤酒，就是爽快；3種組合也還有不 同的鮮魚及白蝦等，生鮮煮熟都有，不買真是饕客的損失。

全國水產加工百百種，虱目魚加工品好神奇

在前段疫情期間狂賣5千盒防疫組合的三重示範魚市場， 趁防疫商機燒滾滾，更推陳出新5種當季鮮魚組合，除新鮮魚貨外， 該市場電子商城裡其實還有很多水產加工商品等民眾來挖寶， 蒐羅全國各地漁會特色漁產，是當地漁會才有賣的限量精品；思慕（ 虱目）魚薯薯是以虱目魚肉跟馬鈴薯高溫烘焙製成鮮脆休閒零食，「 全漁淬滴魚精」則是虱目魚做成的超強補品，還有辣味秋刀魚罐頭， 口味跟小時吃過的茄汁鯖魚罐頭非常相似，卻更為清爽， 各式各樣的加工漁產品非常有趣，等民眾來挖寶。

新北市漁業處表示，現在防疫商機正夯， 龜吼富基攤商都有推出鮮魚或防疫漁產組合系列， 三重魚市場網路商城也有很多特色漁產加工品， 在品嚐美味鮮魚及海產外，不妨也參考一下全國特色加工品， 以消費為辛苦奮鬥的漁民加聲油！

相關資訊請參考：

富基漁港（魚產品銷售中心）-生活家事業有限公司 李小姐(02)2638-1367

全國漁會三重示範魚市場網路商城：http://shop. rocnfa.org.tw/