Speedtest®報告出爐 中華電信稱霸5G網速行動涵蓋第一

中華電信行動網速再獲國際測速權威肯定！ 國際權威測速領導品牌Ookla®旗下知名網站Speedtes t® 於今(7/20)日公布台灣5G Speedtest® Award行動網速量測報告，而這也是該權威測速機構， 自台灣於去年下半年開始提供5G服務後， 首次公布國內5G評測獎項。 中華電信不負廣大客戶的期待獲得2021上半年台灣「 5G網速第一名」(Fastest 5G)、「行動網路涵蓋第一名」(Best Mobile Coverage)兩項大奬， 再次展現中華電信持續投入5G建設與技術升級， 以最大頻寬和最佳頻段的優勢，採用5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先工法， 充分整合資源及提升效率；率先於全台捷運及高鐵(沿線、隧道) 等特定室內場域提供NR2100的5G信號涵蓋， 上半年更持續擴大戶外NR3500頻寛容量， 全面有感提升客戶5G網路體驗，達成5G行動網速第一、 行動涵蓋第一的目標！

中華電信謝繼茂董事長表示，「 中華電信為國內第一家提供5G服務的電信業者， 以速度及涵蓋並重的策略積極且扎實的進行5G建設， 以最快的速度於主要都會區及重要交通幹線提供5G涵蓋； 將持續建置基地台，擴大全台通信涵蓋， 致力引領全民邁向5G科技新生活。 此次獲得國際行動評測權威機構Speedtest®的認證， 展現中華電信以客戶為中心的服務理念， 是客戶最值得信賴的電信公司。」

5G 基地台加速、加量建設，年底逾萬座可望提前達標

國際權威測速領導品牌Ookla® 旗下知名評測機構Speedtest®， 獲多數行動裝置使用者青睞，其被下載次數超過一億次， 而測速報告以6個月的統計資料為基準， 提供行動電話使用者具信賴的評測指標。此次調查公布的台灣5G Speedtest®網速量測報告， 係分析2021年上半年實測數據與裝置，中華電信以最高分獲得「 5G網速第一名」大奬；在最受矚目的「5G下載速度」網速體驗， 拿下高達377.68 Mbps，居業界之冠；另經過Speedtest® 網站超過5億次測量樣本、 43萬部測試裝置及28萬個全台量測地點的分析， 中華電信以高分再度蟬聯2021 Q1及Q2台灣「行動網路涵蓋第一名」大奬，實至名歸。

中華電信行動通信分公司簡志誠總經理表示，「今(2021) 年5G基地台已建設超過8千座，將持續加量、加速5G建設， 預計年底前1萬座5G基地台可望提前達標，總建設量將可達12, 000台。5G建設持續超前部署，未來配合技術演進， 適時引進NR3500頻段與NR2100頻段之載波聚合建設優勢 ，提供5G客戶極致網速體驗。」

中華電信行動網路品質屢獲國際肯定，繼獲Frost & Sullivan頒發「Best Practice Awards」2020台灣「最佳行動數據服務業者獎」， 以及2020下半年國際權威機構Speedtest®、 Opensignal認證行動網速雙冠王。 此次再度榮獲Speedtest®台灣「5G網速第一名」、「 行動網路涵蓋第一名」之雙料大獎， 致力追求優異行動網路品質的決心，讓消費者有感。

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