富邦藝術基金會攜手momo購物網打造品牌旗艦館 紐約THE MET大都會藝術博物館新品上市

2021年起,富邦藝術基金會接軌國際, 持續引進世界各大美術館商品,繼引進全球知名的美國紐約「MoM A現代藝術美術館(The Museum of Modern Art)」並引起藝術收購熱潮之後, 今年夏季富邦藝術基金會更試圖深化全方位藝術電商,與momo購 物網合作推出「富邦藝術 品牌旗艦館」,同時引進名列世界三大博物館之一的「THE MET 大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)」藝術商品,推出開館慶檔期,即日起至7月31日, 全館商品全面滿千送百,同時更隨機附贈「藝術家名言書籤」, 邀請民眾不用出國也能輕鬆將富有藝術內涵及品味的國際級選品帶回 家!

富邦藝術基金會長期推廣「藝術生活化,生活藝術化」的理想, 將藝術落實於日常生活中,與大眾分享生活的美學滋味。 為了在疫情下提供更多將藝術融入生活的可能性,「富邦藝術 品牌旗艦館」全方位從「時尚配件Fashion」、「居家生活H ome」、「精品文具Stationery」、「藝術收藏Art Collection」四大系列, 讓民眾以富有藝術內涵的設計選品,打造品味生活美學!

此次為歡慶「富邦藝術 品牌旗艦館」開館, 富邦藝術基金會同步引進以擁有超過兩百萬件豐富收藏、 且名列全球前三大博物館行列的「The Met 大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)」商品,帶領民眾從欣賞藝術文物的角度出發, 走入世界級美術館的典藏中,自古埃及文明延續至現代, 瞭解藝術品背後的故事的同時, 也能將以博物館典藏為靈感的國際級商品帶回家!

經典藝術無庸置疑的永恆優美總是令人嚮往, 此次富邦藝術基金會藉由引進The Met 大都會藝術博物館商品,帶領民眾走入藝術作品中。 此次商品最引人矚目的不但有與巴洛克畫派早期的代表人物—魯本斯 (Sir Peter Paul Rubens)的著名畫作《鏡中的維納斯》 同款的珍珠耳環與項鍊;也有以德國最重要的文藝復興時期畫家— 老盧卡斯·克拉納赫(Lucas Cranach the Edler)經典名畫《朱迪思與赫羅弗尼斯的頭》(Judith with the Head of Holofernes)為靈感設計的垂墜耳環, 讓消費者輕鬆擁有巴洛克的優雅奢華。此外, 也藉由藝術商品帶領民眾走入法國印象派大師莫內(Claude Monet)的睡蓮池的一隅,或是欣賞現代設計史的先驅人物威廉 .莫里斯(William Morris)的經典花卉圖騰, 邀請民眾用多款充滿藝術氛圍的飾品、絲巾及圍巾, 搭配出最有氣質的時尚風格。

藝術美學絕不僅限於掛在牆上的藝術品, 餐桌上的美食及器皿也是打造藝術生活的重要元素。 此次富邦藝術基金會更引進荷蘭後印象派畫家文森・梵谷(Vinc ent Van Gogh)經典名畫《鳶尾花》茶壺,陶瓷茶壺上如同原畫的筆觸, 讓民眾在喝茶的同時彷彿置身法國普羅旺斯動人的鳶尾花中。此外, 還有帶領民眾走進梵谷筆下麥田裡的絲柏樹,以及置身於莫內花園等 多款藝術馬克杯,讓民眾輕鬆把美術館帶到餐桌上, 打造最美的餐桌藝術,展現獨一無二的生活品味。

此次富邦藝術基金會也引進多款由The Met 大都會藝術博物館典藏作品所衍生的藝術筆記本, 不但讓梵谷帶領民眾走進南法夏季的麥田裡, 欣賞盤旋於天空中的雲彩及被風吹過發黃的麥草, 或是沉浸於漫天的鳶尾花田中;此外, 也能跟著葛飾北齋乘著小船踏上神奈川波濤洶湧的巨浪, 駛向沈靜的富士山。

THE MET 大都會藝術博物館出眾的藝術典藏橫跨古埃及、希臘、羅馬到現代, 為了重現博物館的精髓,此次富邦藝術基金會更限量引進The Met 大都會藝術博物館藝術雕塑複製品,包含最受歡迎的非官方吉祥物— 威廉河馬埃及彩陶、以及經典希臘神廟柱飾書檔, 還有十九世紀美國最偉大的雕塑家—奧古斯都.聖高登斯(Augu stus Saint Gaudens)的羅馬神話《戴安娜女神》雕塑;法國雕塑巨匠— 奧古斯特.羅丹(Auguste Rodin)舉世聞名的雕塑作品《沈思者》; 以及法國偉大的浪漫主義畫家—竇加(Edgar Degas)多款經典的舞者雕塑等作品, 讓你在家中或辦公室也能重現世界級藝術雕塑, 提升整體裝潢擺飾的藝術氛圍。

照片由富邦金控提供

