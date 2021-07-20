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社工齊心撐20萬受疫情影響的家庭 新北社會局紀錄感人畫面歡迎分享鼓勵

By 台灣英文新聞
2021/07/20 16:52
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

新北市自從新冠病毒疫情爆發以來，累計有超過20萬家庭受疫情影響生計，為穩定社會安全網絡，新北市社工進行關懷行動並媒合各界資源，針對弱勢族群紓困慰助超過20萬個家庭、金額高達30億元。同時針對確診者及其家屬進行電話關懷，穩定確診者心情，累計超過2萬人次，是除了第一線醫護以外守護人心「看不見的防疫人員」。

社會局社工科長劉文湘表示，社工人員在疫情期間依舊照常對個案進行關懷，且疫情讓許多家庭的經濟陷入困境，更需要社工媒合各界資源協助，讓需要的家庭能順利度過疫情，並且透過與鄰里長合作進行物資加倍送專案，確保各界善心都能送到需要幫助的弱勢家庭。

土城社福中心主任陳柏年表示，疫情之下社工更需要快速連結各界的資源，台灣社會長期以來都有互助的精神，疫情爆發後各界的物資不斷湧入社福中心，因此社工需要更快速的投注到各個需要的個案。大量的物資搬運與整備更是許多社工的挑戰，雖然不像醫護從事醫療服務，但社工也是在第一線陪伴個案抵抗看不見的病毒敵人。

疫情也讓平時運作順利的個案安置出現變化。北海岸社福中心主任羅惠玲說，在疫情期間許多個案必須持PCR陰性證明才能進行安置，社工進出醫院時也必須穿上防護衣保護自身安全，脫下防護衣後上衣往往就像淋過雨般濕透，即便面臨這麼多挑戰，社工依舊是抱著「個案平安，我們才能心安」的心情服務。

「社工是安靜的人，對關懷檢疫所的社工夥伴來說，電話就是唯一的舞台，但卻能撫慰人心」。社工科督導陳傳怡表示，在疫情爆發初期，新北社工就透過電話訪視關懷檢疫所的確診民眾，許多個案在隔離期間面臨與親人的生離死別，無法見親人最後一面的心情只能對社工傾訴，即便社工有專業的訓練也無法完全維持內心的平靜，但只要讓個案了解有股力量在支撐他，社工的價值就能完全展現。

社會局長張錦麗表示，作為安撫民心的第一線夥伴，社工確實是一般人看不見的防疫人員，這段時間受到實物銀行挹注的民眾比去年同期增加26%，這些受疫情影響的個案都有賴社工媒合協助，因此特別拍攝影片，紀錄社工日常服務以肯定其努力和付出，歡迎民眾上新北社會局粉絲專頁https://fb.watch/v/QBxhfP2S/觀看並分享影片，給予默默付出的社工更多的鼓勵與支持。

更新時間 : 2021-07-20 19:29 GMT+08:00

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