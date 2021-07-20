社工齊心撐20萬受疫情影響的家庭 新北社會局紀錄感人畫面歡迎分享鼓勵

新北市自從新冠病毒疫情爆發以來， 累計有超過20萬家庭受疫情影響生計，為穩定社會安全網絡， 新北市社工進行關懷行動並媒合各界資源， 針對弱勢族群紓困慰助超過20萬個家庭、金額高達30億元。 同時針對確診者及其家屬進行電話關懷，穩定確診者心情， 累計超過2萬人次，是除了第一線醫護以外守護人心「 看不見的防疫人員」。

社會局社工科長劉文湘表示， 社工人員在疫情期間依舊照常對個案進行關懷， 且疫情讓許多家庭的經濟陷入困境，更需要社工媒合各界資源協助， 讓需要的家庭能順利度過疫情， 並且透過與鄰里長合作進行物資加倍送專案， 確保各界善心都能送到需要幫助的弱勢家庭。

土城社福中心主任陳柏年表示， 疫情之下社工更需要快速連結各界的資源， 台灣社會長期以來都有互助的精神， 疫情爆發後各界的物資不斷湧入社福中心， 因此社工需要更快速的投注到各個需要的個案。 大量的物資搬運與整備更是許多社工的挑戰， 雖然不像醫護從事醫療服務， 但社工也是在第一線陪伴個案抵抗看不見的病毒敵人。

疫情也讓平時運作順利的個案安置出現變化。 北海岸社福中心主任羅惠玲說， 在疫情期間許多個案必須持PCR陰性證明才能進行安置， 社工進出醫院時也必須穿上防護衣保護自身安全， 脫下防護衣後上衣往往就像淋過雨般濕透，即便面臨這麼多挑戰， 社工依舊是抱著「個案平安，我們才能心安」的心情服務。

「社工是安靜的人，對關懷檢疫所的社工夥伴來說， 電話就是唯一的舞台，但卻能撫慰人心」。社工科督導陳傳怡表示， 在疫情爆發初期，新北社工就透過電話訪視關懷檢疫所的確診民眾， 許多個案在隔離期間面臨與親人的生離死別， 無法見親人最後一面的心情只能對社工傾訴， 即便社工有專業的訓練也無法完全維持內心的平靜， 但只要讓個案了解有股力量在支撐他，社工的價值就能完全展現。

社會局長張錦麗表示，作為安撫民心的第一線夥伴， 社工確實是一般人看不見的防疫人員， 這段時間受到實物銀行挹注的民眾比去年同期增加26%， 這些受疫情影響的個案都有賴社工媒合協助，因此特別拍攝影片， 紀錄社工日常服務以肯定其努力和付出， 歡迎民眾上新北社會局粉絲專頁https://fb.watch/v/QBxhfP2S/觀看並分享影片，給予默默付出的社工更多的鼓勵與支持。