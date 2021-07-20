臺灣證交所：「臺灣創新板」正式開板！ 為國內經濟注入成長新動能

開板儀式合影，左起為金管會黃主委、證交所許董事長、行政院蘇院長、櫃買中心陳董事長及國發會龔主委。(照片來源：臺灣證交所提供) 開板儀式合影，左起為金管會黃主委、證交所許董事長、行政院蘇院長、櫃買中心陳董事長及國發會龔主委。(照片來源：臺灣證交所提供)

臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心於今日共同主辦「臺灣創新板及戰略新板聯合開板典禮」，活動圓滿成功。開板典禮首先由主辦單位臺灣證券交易所許董事長及證券櫃檯買賣中心陳董事長致詞，為典禮揭開序幕，並邀請行政院蘇院長、金融監督管理委員會黃主委及國家發展委員會龔主委期勉致詞，隨後共同參與倒數計時及啟動開板儀式，「臺灣創新板」及「戰略新板」正式開板，資本市場再次邁向另一嶄新的重要里程碑。

行政院蘇院長致詞時提到：「資本市場是國家經濟的櫥窗，自蔡總統上任以來及國人共同努力下，台股表現持續創新高，近年雖疫情肆虐，台股卻逆勢成長突破萬難，讓世界驚豔。今天證交所及櫃買中心為創新產業提供更好的籌資環境，這是勇敢的突破，也是政府要扶植創新產業的經濟戰略。」蘇院長亦肯定「臺灣創新板」鬆綁上市法規條件，縮短公司準備時間，打造良好的籌資平台，協助創新企業創造更大的價值。

身為資本市場大家長，金管會黃主委致詞時表示：「資本市場具有籌資和投資的流通功能，為持續推動資本市場發展，金管會於去(109)年12月正式啟動資本市場藍圖，以『公平效率、創新開放、連結國際』作為重要發展指標。創新性新板的推出，正符合資本市場藍圖中『強化發行市場功能，支援實體經濟發展』的目標。」黃主委同時期許新板塊的發展能夠行穩致遠，為資本市場帶來更多生力軍，進而帶動我國經濟成長。

國發會龔主委則說明：為落實「優化臺灣創新產業投資環境」的政策目標，國發會持續提供新創企業人才或資金上的協助，亦期盼：「在國內多層次資本市場架構下，新板提供創新企業進入資本市場的管道，並為其創造進一步發展及擴大營運規模的機會。這是革命性、思維上的改變！具有劃時代的意義。」

證交所近年來已陸續推出逐筆交易、盤中零股交易制度，經過一年審慎研議後推出「臺灣創新板」，滿足創新企業的籌資需求，落實響應政府政策。證交所許董事長表示：「近年國內經濟顯著成長，證券市場也蓬勃發展，目前股市總市值達到60兆元，平均每日成交金額突破5仟億元，都比往年呈現倍數成長，在資本市場資金動能充沛情況下，正是實施創新板最好的時機。」新制度研議過程中業已徵詢各界寶貴意見，並參採各主要國家作法，整合出較為可行的方案，許董事長表示證交所將持續加倍努力，讓「臺灣創新板」能夠有效推展，並適時再做滾動性檢討及調整，俾使臺灣創新板更臻周延，亦貼近市場實際需求。

證交所本於活絡資本市場、發展國家經濟的初衷，期藉由資本市場的力量扶植新創產業發展，「臺灣創新板」的推出，提供創新公司籌資新選擇，是新創生態圈與資本市場的重要橋樑，新創團隊可於資本市場獲得長期穩定的營運資本，有助其拓展業務及穩健發展，並強化營運體質和競爭力。展望未來，證交所將持續積極努力，確保市場參與者權益，營造良好的投資與籌資環境，創造資本市場的正向發長。

本次典禮活動之完整影音紀錄已置於證交所Webpro3.0影音傳播網，歡迎投資大眾至「Webpro 3.0影音傳播網＞投資臺灣InvestTW」及「Webpro 3.0影音傳播網＞宣導說明>發表典禮」收看。